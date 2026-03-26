Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylar önce katıldığı programda söyledikleri dikkat çekti! “Gizli numaradan birisi aradı”

Son günlerde Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümünde azmettirici iddiasıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylar önce katıldığı bir programda söyledikleri dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla büyük bir ün kazanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun Canbay ile birlikteyken yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar…

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 08:39
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 08:56

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ve ünlü rapçi Canbay bir süredir mutlu beraberliklerine devam ediyordu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay aşkı geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. İkilinin ayrılığının ardından ortak arkadaşları 21 yaşındaki futbolcu ’nın cinayete kurban gitmesi dikkat çekmişti. Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu iddialarıyla gündemde yerini aldı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylar önce katıldığı bir programda söyledikleri dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu’nun Canbay ile birlikteyken yaptığı açıklamalar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN AYLAR ÖNCE KATILDIĞI PROGRAMDA SÖYLEDİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu iddialarıyla gündemdeki yerini korurken aylar önce katıldığı bir programda söyledikleri dikkat çekti. Kundakçı cinayetinde ismi geçen ilk kişiler arasında yer alan Kalaycıoğlu, 21 yaşındaki futbolcuyla arkadaş oldukları biliniyordu.

İstanbul Ümraniye’de ortaya atılan iddialara göre çakarlı araçla gelen şahıslar, 21 yaşındaki futbolcunun da içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı adındaki genç futbolcu hayatını kaybetmişti. Düzenlenen saldırıda ise birçok isim gözaltına alınırken, ’nun ise Kubilay Kaan Kundakçı’nın azmettiricisi olduğu iddia edilmişti.

Magazin dünyasında son günlerde Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümünde azmettirici iddiasıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, 9 ay önce katıldığı bir programda kendisine sorulan soruya verdiği cevap sosyal medyaya damga vurdu.

Ortaya atılan iddialara göre Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için yakın arkadaşı olan Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istemişti. İki arkadaş aracıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'de bulunan stüdyosunun sokağına gitmişti.

Olay günü araç içinde bekleyen grubun bulunduğu noktaya gelen başka bir grubun silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırı sonucunda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti. Sevenlerini ve futbol camiasını derin bir hüzne boğan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ön plana çıkan isimler arasında yerini almıştı.

“GİZLİ NUMARADAN BİRİSİ ARADI”

Bir süredir mutlu beraberliklerini tüm hızıyla devam ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ve Canbay aşkı geçtiğimiz haftalarda sona ermişti. İkilinin ayrılığının ardından ortak arkadaşları 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayete kurban gitmesi dikkat çekmişti. Kubilay Kaan Kundakçı’nın aylar önce Aleyna Kalaycıoğlu ile aynı araçta görüntülendiği haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu iddialarıyla gündemde yerini alırken, aylar önce katıldığı bir programda söyledikleri dikkat çekti. Kalaycıoğlu, 9 ay önce Adil Yıldırım ile Neyin Peşindesin Podcast programına konuk olmuştu. Kalaycıoğlu'nun katıldığı programda kendisine sorulan soruya verdiği cevap sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Adil Yıldırım’ın “Bir yıllık ilişkideyim ve mutluyum. Ayrıl-barış toksik eski sevgilim geçen hafta 3 kez beni aradı ve mesaj attı. Engellesem iş yerime ya da evime gelebilir. Erkek arkadaşıma söylesem mi? Çok kıskanç ne yapmalıyım?” sorusu üzerine Aleyna Kalaycıoğlu şu cevabı verdi:

“Ben net söylerdim. Geçende de öyle bir olay yaşadım. Gizli numaradan birisi aradı. Direkt çağırdım gizli numaradan birisi aradı diye. Çünkü diğer türlü telefonumda gördüğünde niye söylemedin olacak. Hiç gerek yok. Bütün kartları açık oynarım. Böyle böyle bir durum var. Eski erkek arkadaşım, takıntılı bir adam… Bunu sana söylemem lazım için hiç rahat etmiyor. Birlikte bir çözüm bulalıma getiririm.”

Diğer yandan Adil Yıldırım’ın “Problemi sen mi çöz dersin, git adama ne yaparsan yap beni aramasın mı dersin?” sorusu karşısında Aleyna Kalaycıoğlu, “O zaten 'Ben görüşeceğim' der, ben de tamam derim.”

