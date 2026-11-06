Türk Telekom Büyük Amfitiyatro nerede, nasıl gidilir?

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinin adreslerinden biri de Türk Telekom Büyük Amfitiyatro olacak. Anadolu Ateşi gösterisi ve ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak amfitiyatronun konumu, etkinliklere katılmak isteyenlerin gündemine geldi.

TÜRK TELEKOM BÜYÜK AMFİTİYATRO NEREDE?

Türk Telekom Büyük Amfitiyatro, Antalya EXPO alanında, COP31 kapsamında oluşturulan Yeşil Bölge'de bulunuyor. Açık hava etkinlikleri için kullanılan amfitiyatro, zirve süresince konserlere ve çeşitli sahne gösterilerine ev sahipliği yapacak.

COP31 etkinlik programında yer alan Anadolu Ateşi gösterisi ile Yalın ve Ebru Yaşar konserleri de Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek.

TÜRK TELEKOM BÜYÜK AMFİTİYATRO'YA OTOBÜSLE NASIL GİDİLİR?

Antalya'nın farklı ilçelerinden Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'ya ulaşmak isteyenler, belediye otobüsleri ve tramvay hatlarından yararlanabilir. EXPO alanına ulaşımda kullanılabilecek temel güzergahlar şöyle:

Muratpaşa'dan: İlçenin merkezi noktalarından tramvay hattına veya Otogar aktarma noktasına ulaşan otobüslere binilebilir. Otogar ya da Fatih durağından T1B Fatih-EXPO tramvayına aktarma yapılarak EXPO durağına gidilebilir.

İlçenin merkezi noktalarından tramvay hattına veya Otogar aktarma noktasına ulaşan otobüslere binilebilir. Otogar ya da Fatih durağından T1B Fatih-EXPO tramvayına aktarma yapılarak EXPO durağına gidilebilir. Konyaaltı'ndan: Konyaaltı'ndan şehir merkezi veya Otogar yönüne giden otobüslerle aktarma noktalarına ulaşılabilir. Buradan T1B tramvay hattına binerek EXPO'ya gidilebilir.

Konyaaltı'ndan şehir merkezi veya Otogar yönüne giden otobüslerle aktarma noktalarına ulaşılabilir. Buradan T1B tramvay hattına binerek EXPO'ya gidilebilir. Kepez'den: Kepez'de tramvay güzergahına yakın bölgelerde yaşayanlar Fatih veya Otogar duraklarından T1B hattına binebilir. Diğer mahallelerden ise otobüslerle bu duraklara aktarma yapılabilir.

Kepez'de tramvay güzergahına yakın bölgelerde yaşayanlar Fatih veya Otogar duraklarından T1B hattına binebilir. Diğer mahallelerden ise otobüslerle bu duraklara aktarma yapılabilir. Lara'dan: Lara bölgesinden şehir merkezi veya Meydan yönüne giden toplu taşıma araçları kullanılabilir. Meydan tramvay durağından EXPO yönündeki T1B hattına aktarma yapılabilir.

Lara bölgesinden şehir merkezi veya Meydan yönüne giden toplu taşıma araçları kullanılabilir. Meydan tramvay durağından EXPO yönündeki T1B hattına aktarma yapılabilir. Aksu'dan: Aksu ve çevresinden EXPO yönüne giden yerel otobüsler veya tramvay kullanılabilir. EXPO durağında inilerek etkinlik alanına geçilebilir.

Aksu ve çevresinden EXPO yönüne giden yerel otobüsler veya tramvay kullanılabilir. EXPO durağında inilerek etkinlik alanına geçilebilir. Serik ve Belek'ten: Bu bölgelerden Antalya şehir merkezine veya Aksu yönüne ulaşım sağlayan otobüsler tercih edilebilir. Antalya merkezine gelenler Otogar ya da Fatih üzerinden T1B tramvay hattına aktarma yapabilir.

Bu bölgelerden Antalya şehir merkezine veya Aksu yönüne ulaşım sağlayan otobüsler tercih edilebilir. Antalya merkezine gelenler Otogar ya da Fatih üzerinden T1B tramvay hattına aktarma yapabilir. Manavgat ve Alanya'dan: Öncelikle Antalya Otogarı'na ulaşım sağlayan şehirler arası otobüsler kullanılabilir. Otogardan T1B Fatih-EXPO tramvayına binilerek EXPO alanına ulaşılabilir.

Öncelikle Antalya Otogarı'na ulaşım sağlayan şehirler arası otobüsler kullanılabilir. Otogardan T1B Fatih-EXPO tramvayına binilerek EXPO alanına ulaşılabilir. Kemer'den: Antalya şehir merkezine gelen otobüslerle Otogar veya tramvay güzergahına ulaşılabilir. Buradan EXPO yönündeki tramvay hattı kullanılabilir.

Bu güzergahlar genel ulaşım önerileridir. Otobüs numaraları, duraklar ve sefer saatleri hareket noktasına göre değişebileceğinden yolculuk öncesinde güncel hat bilgileri kontrol edilmelidir.

COP31 İÇİN ÖZEL OTOBÜS SEFERLERİ OLACAK MI?

COP31 kapsamında Antalya'da ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla özel bir otobüs planlaması da yapıldı. Zirve süresince 25 belediyeden temin edilen 630 çevre dostu otobüsün hizmet vermesi planlanıyor.

Ulaşım planında Belek, Kundu, Lara, Kemer ve Alanya gibi bölgelerden konferans alanına bağlantı sağlayan 19 ayrı hat oluşturuldu. Bu araçların oteller, havalimanı, otogar ve şehir merkezi ile konferans alanı arasındaki ulaşımı sağlaması hedefleniyor.

Ancak söz konusu özel seferlerin COP31 katılımcılarına yönelik planlandığı belirtiliyor. Bu nedenle ücretsiz konserlere katılacak vatandaşların bu araçları kullanabileceği kesin değil.

EXPO ALANINA GİDEN TRAMVAY HANGİSİ?

Antalya şehir merkezinden EXPO alanına ulaşmak isteyenler için T1B Fatih-EXPO tramvay hattı önemli bir alternatif oluşturuyor. Tramvaya binerken aracın EXPO yönüne gittiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Havalimanı yönündeki T1A hattı ile EXPO hattı birbirinden ayrılıyor.

Güncel tramvay saatleri ve güzergah bilgileri için ANTRAY resmi internet sitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Portalı ziyaret edilebilir.

TÜRK TELEKOM BÜYÜK AMFİTİYATRO'DA HANGİ ETKİNLİKLER VAR?

COP31 kapsamında Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da düzenlenecek etkinlikler arasında konserler ve dans gösterileri bulunuyor. Açıklanan programa göre etkinlik takviminde şu isimler yer alıyor:

14 Kasım Cumartesi: Saat 20.00'de Anadolu Ateşi gösterisi.

15 Kasım Pazar: Saat 20.00'de Yalın konseri.

18 Kasım Çarşamba: Saat 20.00'de Ebru Yaşar konseri.

TÜRK TELEKOM BÜYÜK AMFİTİYATRO ETKİNLİKLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de düzenlenecek konser ve kültür-sanat etkinlikleri ücretsiz ve herkese açık olacak. Bu kapsamda Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek konser ve gösteriler de vatandaşlar tarafından ücretsiz takip edilebilecek.