Türk Telekom Büyük Amfitiyatro nerede, nasıl gidilir?

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UYGULAMALAR
İstanbul
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinin adreslerinden biri de Türk Telekom Büyük Amfitiyatro olacak. Anadolu Ateşi gösterisi ve ünlü sanatçıların konserlerine ev sahipliği yapacak amfitiyatronun konumu, etkinliklere katılmak isteyenlerin gündemine geldi.
Türk Telekom Büyük Amfitiyatro, Antalya EXPO alanında, COP31 kapsamında oluşturulan Yeşil Bölge'de bulunuyor. Açık hava etkinlikleri için kullanılan amfitiyatro, zirve süresince konserlere ve çeşitli sahne gösterilerine ev sahipliği yapacak.
COP31 etkinlik programında yer alan Anadolu Ateşi gösterisi ile Yalın ve Ebru Yaşar konserleri de Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek.
Antalya'nın farklı ilçelerinden Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'ya ulaşmak isteyenler, belediye otobüsleri ve tramvay hatlarından yararlanabilir. EXPO alanına ulaşımda kullanılabilecek temel güzergahlar şöyle:
Bu güzergahlar genel ulaşım önerileridir. Otobüs numaraları, duraklar ve sefer saatleri hareket noktasına göre değişebileceğinden yolculuk öncesinde güncel hat bilgileri kontrol edilmelidir.
COP31 kapsamında Antalya'da ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla özel bir otobüs planlaması da yapıldı. Zirve süresince 25 belediyeden temin edilen 630 çevre dostu otobüsün hizmet vermesi planlanıyor.
Ulaşım planında Belek, Kundu, Lara, Kemer ve Alanya gibi bölgelerden konferans alanına bağlantı sağlayan 19 ayrı hat oluşturuldu. Bu araçların oteller, havalimanı, otogar ve şehir merkezi ile konferans alanı arasındaki ulaşımı sağlaması hedefleniyor.
Ancak söz konusu özel seferlerin COP31 katılımcılarına yönelik planlandığı belirtiliyor. Bu nedenle ücretsiz konserlere katılacak vatandaşların bu araçları kullanabileceği kesin değil.
Antalya şehir merkezinden EXPO alanına ulaşmak isteyenler için T1B Fatih-EXPO tramvay hattı önemli bir alternatif oluşturuyor. Tramvaya binerken aracın EXPO yönüne gittiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Havalimanı yönündeki T1A hattı ile EXPO hattı birbirinden ayrılıyor.
Güncel tramvay saatleri ve güzergah bilgileri için ANTRAY resmi internet sitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Portalı ziyaret edilebilir.
COP31 kapsamında Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da düzenlenecek etkinlikler arasında konserler ve dans gösterileri bulunuyor. Açıklanan programa göre etkinlik takviminde şu isimler yer alıyor:
COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de düzenlenecek konser ve kültür-sanat etkinlikleri ücretsiz ve herkese açık olacak. Bu kapsamda Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da gerçekleştirilecek konser ve gösteriler de vatandaşlar tarafından ücretsiz takip edilebilecek.