Türkiye Belediyeler Birliği'nde seçim! YENİ Parti ve AK Parti'nin adayı yarışıyor

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İstanbul
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Birlik Meclisi, Vahap Seçer’in görevden uzaklaştırılması ve tutuklanmasının ardından yeni başkanvekilini seçmek üzere bugün toplandı.
Başkanvekili seçiminin yapılacağı toplantı, saat 14.30’da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kavaklıdere semtinde bulunan InterContinental Grand Ankara Otel’de başladı.
Seçimde, YENİ Partili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın aday olarak yarışıyor.
Türkiye belediyeler Birliği seçiminde Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş da oy kullandı.