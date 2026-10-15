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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:38

Seçim tarihiyle ilgili flaş açıklama: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum duyurdu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini belirtti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:38

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı , çalışmalarına ve seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Seçim tarihiyle ilgili flaş açıklama: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum duyurdu

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmaları, seçim tarihi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni anayasanın somut konular üzerinden tartışılacağı ve halkla başlayıp halkla biteceği belirtildi.
1 Ekim 2026 itibariyle yeni anayasa yapım sürecinin başladığı ifade edildi.
Seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiği aktarıldı.
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak bu yıl bitmeden MGK kararı çıkmasının muhtemel olduğu kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Yeni anayasanın somut konular üzerinden tartışılacağını, yeni anayasanın halkla başlayıp halkla biteceğini belirten Uçum, 1 Ekim 2026 itibariyle yeni anayasa yapım sürecinin başladığını söyledi.

SEÇİM TARİHİ

Uçum, seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreciyle de ilgili konuşan Uçum, "Bu yıl bitmeden kararı çıkması muhtemel" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#mehmet uçum
#2028
#mgk
#yeni anayasa
#seçim tarihi
#Gündem
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