Seçim tarihiyle ilgili flaş açıklama: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum duyurdu

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni anayasa çalışmalarına ve seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yeni anayasanın somut konular üzerinden tartışılacağını, yeni anayasanın halkla başlayıp halkla biteceğini belirten Uçum, 1 Ekim 2026 itibariyle yeni anayasa yapım sürecinin başladığını söyledi.
Uçum, seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini belirtti.
Terörsüz Türkiye süreciyle de ilgili konuşan Uçum, "Bu yıl bitmeden MGK kararı çıkması muhtemel" ifadelerini kullandı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...