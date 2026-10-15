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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKİYE MAARİF VAKFI 10. Yıl programında açıklamalarda bulunuyor.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKİYE MAARİF VAKFI 10. Yıl programında açıklamalarda bulunuyor. Sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Sahada tüm tedbirler alındı. AFAD ve kurumlar koordinasyon halinde'' dedi.

HABERİN ÖZETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKİYE MAARİF VAKFI 10. Yıl programında açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE MAARİF VAKFI'nın 10. Yıl programı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması
Bilgi Okunma süresi 6 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Öncelikle dün Antalya'da ve İstanbul'da yaşanan yoğun yağıştan sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.

Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz Ankara'ya gelirken Kaynaşlı'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına, bizzat şahit olduğumuz ziya kardeşimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum.

10 yıllık süre zarfında vakfımız bünyesinde görev alan, sorumluluk üstlenen Türkiye'nin eğitim vizyonunu dünya ile buluşturan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Vakıf bugün 6 kıtada ve 66 ülkede faaliyet gösteriyor. Vakfımız Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkanlar sunuyor. Onları bilgiyle donatıyor. Her yönüyle hayata hazırlıyor. Aynı zamanda bu çocukların farklı kültürlerle güçlü ve samimi bağlar kurmalarını sağlıyor. Okullarıyla, yurtlarıyla, üniversiteleriyle, araştırma ve eğitim merkezleriyle Türkiye'nin marif tecrübesini farklı kıtalara ulaştırıyor.

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