Türkiye enerji alanında devrim yaptı! 6 gemiyle 540 milyar metreküplük keşif

22 Kasım 2024 17:40 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 17:48

Türkiye savunma sanayi alanında olduğu gibi enerji alanında da ‘Tam bağımsız Türkiye’ hedefiyle ilerliyor. Milli gemilerimizle denizlerimizde ve uluslararası sularda doğal kaynaklarını arayan Türkiye, son 14 yılda devrim niteliğinde çalışmalar yaptı. 2012 yılında envantere katılan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa gemisi ile başlayan serüven, yerli sondaj gemilerimizin denizlere inmesiyle devam etti. Enerji bağımsızlığı ve Milli enerji ve maden politikası kapsamında yürütülen çalışmalar; Türkiye'yi lider ülkeler sahnesine taşıdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan​ liderliğinde başlatılan ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hedefi, yalnızca savunma ve havacılık alanında değil, enerji​ alanında da meyvelerini vermeye başladı. Kendi denizlerimizde sismik ve sondaj çalışmalarını yaptığımız gemiler sayesinde yurt dışına olan bağımlılığımız da yüksek oranda azalma yaşandı.

MİLLİ GEMİLERLE YERLERİ TESPİT EDİLDİ!

2012 yılında başladığımız sismik araştırma çalışmaları, Barbaros Hayreddin Paşa ismini verdiğimiz gemiyle başladı.

Ona müteakip 2017 yılında MTA Oruç Reis isimli ilk yerli ve milli sismik araştırma gemimiz çalışmalara katıldı.

Su altından sismik dalgaları tespit edilen gemiler sayesinde, doğal kaynaklarımızın yerleri tespit edildi.

ENERJİ SATIN ALAN DEĞİL ARAŞTIRAN VE BULAN ÜLKE...

Enerji alanında da tam bağımsız olmak için yapılan çalışmalar neticesinde, sismik araştırma sonrasında yerleri tespit edilen doğal kaynaklarımızı çıkartmak için, ihtiyacımız olan sondaj gemilerini de ürettik.

Üretilen milli gemilerimiz Karadeniz ve Akdeniz’de görevlerini sürdürdü. Yapılan sondaj çalışmaları neticesinde; ülkemizin dışa bağımlı olduğu enerji alanında büyük bir devrim yaşandı. Artık yurtdışından enerji satın alan değil, kendi sularında enerji bulup çıkartan ve işleyen ülke konumuna geçtik.

2017 yılında Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi FATİH; İstanbul’un Fethi’nin 567. Yıldönümünde İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yol almaya başladı.

2018 yılında tamamlanan yenileme işlemleri sonrasında envantere giren YAVUZ gemisi de 2022 yılında Filyos Limanı’ndan Karadeniz’e giderek görevine başladı.

2022 yılında filoya katılan bir başka sondaj gemisi ise Abdilhamid Han gemisi oldu. Sakarya Gaz Sahasında 2024 yılından itibaren sondaj çalışmalarına başlayan Abdülhamid Han gemisi Türkiye​'nin enerji çalışmalarını daha da ileriye taşıyacak.

Karadeniz’de gerçekleştirilen ultra derin deniz keşfi sonrası 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin olduğu öğrenildi. Karadeniz’de 20’ye yakın kuyu açıldı.

Görevde olan iki gemimize destek vermesi için 2020 yılında filoya dahil olan KANUNİ gemisi de bölgeye giderek tarihi operasyonun destekçisi oldu.

Enerji bağımsızlığı ve Milli enerji ve maden politikası kapsamında 4 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle yürütülen doğal maden operasyonu başarıyla sonuçlandı. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye; enerji alanında lider ülkeler listesine girmeyi başardı.

HEDEF TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE!

İstanbul Enerji Formu kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Enerjide tam bağımsız Türkiye olarak, eleştirilere aldırmadan yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Kim ne derse desin, hiçbir alanda ülkemizi muhannete muhtaç etmemekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bundan da geri adım atmayacağız.” İfadelerini kullandı.