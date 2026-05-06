Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud’un eş başkanlığında Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaportlara vize muafiyeti anlaşması imzalandı! Türkiye ve Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hususi pasaport hamillerinin vize yükümlülüğünden karşılıklı olarak muaf tutulmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud eş başkanlık etti. İki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşların karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor.

VİZE YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN KARŞILIKLI OLARAK MUAF TUTULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantının ardından Bakan Fidan ile Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud tarafından, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla, iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahibi vatandaşların karşılıklı olarak vize yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülüyor.