Gündem
Türkiye kara teslim! Birçok kentte hayat durma noktasına geldi: Bin 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından birçok doğu ilinde kar yağışı etkisini arttırdı. Siirt, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de bir anda bastıran kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 1119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından birçok ilde kar yağışı bastırdı. Doğu illerinde hayat durma noktasına gelirken, sıcaklıklar düştükçe düştü. Siirt, Elazığ, Şırnak, Bingöl ve Mardin'de, yoğun kar yağışı nedeniyle 1119 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye kara teslim! Birçok kentte hayat durma noktasına geldi: Bin 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

SİİRT

Siirt'te kent genelinde dün geceden itibaren etkisini artıran kar yağışı sonucu merkezde 35, ilçelerden Pervari'de 39, Şirvan'da 58, Tillo'da 6, Baykan'da 30, Eruh'ta 59 ve Kurtalan'da 55 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Türkiye kara teslim! Birçok kentte hayat durma noktasına geldi: Bin 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

ELAZIĞ

Elazığ'da etkisini sürdüren kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 131, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 47, Maden'de 38, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 köy yolu kar nedeniyle kapandı.

Ekiplerin 533 köy yolunun ulaşıma açılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Türkiye kara teslim! Birçok kentte hayat durma noktasına geldi: Bin 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

ŞIRNAK

Şırnak'ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 5, ilçelerden Beytüşşebap'ta 21, Güçlükonak'ta 4 ve Uludere'de 9 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin, yol açma çalışmaları sürüyor.

Türkiye kara teslim! Birçok kentte hayat durma noktasına geldi: Bin 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

BİNGÖL

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 78, ilçelerden Adaklı'da 5, Genç'te 56, Karlıova'da 3, Solhan'da 13, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı 165 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Türkiye kara teslim! Birçok kentte hayat durma noktasına geldi: Bin 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

MARDİN

Mardin'de kar nedeniyle yaklaşık 100 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Türkiye kara teslim! Birçok kentte hayat durma noktasına geldi: Bin 119 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

