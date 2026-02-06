Türkiye Somali'ye F-16 mı gönderdi? Mogadişu iddiasına açıklama var

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Türk F-16 uçaklarının Somali'nin Mogadişu Havalimanı'nda konuşlandığına yönelik görüntüler dolaştı.

SOMALİLİ DİPLOMAT BELGE PAYLAŞTI

İddiaların eski Somali diplomatı Bashe Omar tarafından bir belgeyle desteklendiğine dair paylaşım yapılması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren merkez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu belgenin sahte olduğunu bildirdi.

"BAKANLIĞIN YAZIŞMA FORMATIYLA ÖRTÜŞMÜYOR"

"Çeşitli sosyal medya paylaşımlarında yer alan, Milli Savunma Bakanlığı adına düzenlendiği ve Somali’ye ilişkin olduğu iddia edilen belge, tamamen gerçek dışıdır." denilen merkezin açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

"Söz konusu belge; Milli Savunma Bakanlığı kurumsal yazışma formatı, dil ve usulleriyle örtüşmemektedir. Bakanlığın resmi herhangi bir açıklamasında veya paylaşımında yer almamaktadır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına atıf yapılan imza ve benzeri hususlar da sahte nitelik taşımaktadır. Türkiye-Somali ilişkilerini hedef alan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan bu tür içerik ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2019803300447609104