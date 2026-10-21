Ortak iş birliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da bugün; Katar Devleti Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı “Bedir” (Badr) Mutabakat Zaptı imzalandı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya'dan stratejik savunma hamlesi: "Bedir" Mutabakat Zaptı imzalandı Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında savunma işbirliği amacıyla 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zaptının adı 'Bedir'. Savunma işbirliği adına imzalandı. İmzacı ülkeler: Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan.

TÜRKİYE'DEN İMZAYI MİLLÎ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER ATTI

Mutabakat Zaptı; Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı., Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf ve Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından imzalandı.

Söz konusu mutabakat; askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor. Bu girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

MUTABAKATA DOLUNAY ANLAMINA GELEN BEDİR İSMİ VERİLDİ

Mutabakata, dolunay anlamına gelen “Bedir” ismi verilmiştir; zira bu mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlamakta olup, anlaşma büyük bir askerî ve ekonomik önem taşımaktadır.

Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahiptir. Her bir ülkenin askerî üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir.

Ayrıca bu mutabakat; katılımcı ülkeler arasındaki askerî iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacaktır.