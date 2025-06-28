Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Türkiye'de uyuşturucu kullanımı 10 yaşa mı indi? O iddialara açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organlarında yer alan “Uyuşturucu kullanımı 10 yaşına indi” ve “Türkiye uyuşturucuya bağlı genç ölümlerinde dünyada ilk 5'te” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türkiye'de uyuşturucu kullanımı 10 yaşa mı indi? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 13:34

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının uyuşturucuyla mücadelesine dikkat çeken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi X hesabından söz konusu manipülasyona ilişkin detaylar paylaşıldı.

DMM tarafından yayımlanan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın mecralarında yer alan "Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının 10'a düştüğü ve uyuşturucuya bağlı genç ölümlerinde ülkemizin dünyada ilk 5'te olduğu" yönündeki iddialar, gerçeği yansıtmamaktadır ve dezenformasyon içermektedir.

Türkiye'de uyuşturucu kullanımı 10 yaşa mı indi? O iddialara açıklama geldi

Uyuşturucuyla mücadele, İçişleri Bakanlığımız tarafından Adalet Bakanlığımızla en üst düzeyde koordinasyon içinde yürütülen, çok yönlü ve kararlı bir devlet politikasıdır. Bu mücadelede ilgili tüm kurumlarımızın tam desteği alınmakta ve sahadaki çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

- Türkiye'de uyuşturucuya başlama yaş ortalaması 22,4'e düşmüştür. Bu veri, iddiaların aksine, uyuşturucuya yönelimin daha ileri yaşlara çekildiğini göstermektedir.

Türkiye'de uyuşturucu kullanımı 10 yaşa mı indi? O iddialara açıklama geldi

- ⁠2024 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre ülkemiz, uyuşturucuya bağlı ölüm oranı milyonda 4,2 ile 18 Avrupa ülkesi arasında 17. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, ülkemizin bu alandaki başarılı mücadelesinin uluslararası bir göstergesidir.

Güvenlik güçlerimiz, özellikle okullarda ve çevrelerinde düzenli ve kesintisiz denetimler gerçekleştirmektedir. Riskli olduğu değerlendirilen tüm alanlar titizlikle kontrol altında tutulmakta; kafe, park, internet salonu gibi kamuya açık yerlerde "Narkotim" ekipleri aktif olarak görev yapmaktadır.

Güvenlik güçlerimizi itibarsızlaştırmaya dönük sorumsuz yayınlara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve kamu kurumlarımızdan yapılan resmî açıklamaları temel almaları hususu büyük önem arz etmektedir."

https://x.com/dmmiletisim/status/1938655112945377760

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den 'Hekim Eksikliği' iddialarına yalanlama
AK Parti'den Özgür Özel'in 'müzakere' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan ihale karşılığında indirimli araç iddialarına yalanlama
ETİKETLER
#uyuşturucu
#dezenformasyon
#dezinformasyon
#adalet bakanlığı
#içişleri bakanlığı
#Uyuşturucuyla Mücadele
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.