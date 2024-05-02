Türkiye'nin bir çok şehrinde görülen havadaki cisim şimdi de İstanbul'da!

02 May 2024 01:45 - Güncelleme : 02 May 2024 01:45

Türkiye'nin pek çok şehrinde görülen gökyüzündeki adeta "takım elbise giymiş adam" görüntüsüne bir yenisi de İstanbul'dan geldi. Havada uçan cisim caminin üzerinde süzülerek görüş alanından kayboldu. O anları görüntüleyen kişiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Son zamanlarda Muş, Hatay, ve Elazığ'da görülen havadaki cisimler sosyal medyada merak uyandırmaya devam ediyor.

TAKIM ELBİSE GİYMİŞ GİBİYDİ

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim” ifadelerini kullandı.

MUŞ'TA UÇAN CİSİM

Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı. Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, “Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.

ELAZIĞ'DA UÇAN CİSİM

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü. Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.