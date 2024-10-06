Türkiye'nin dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşü

06 Ekim 2024 16:23 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 16:29

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ve Lübnan'daki saldırılarına tepkiler dinmek bilmiyor. Türkiye'nin dört bir yanında Filistin için destek yürüyüşü yapılıyor.

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların üzerinden bir yıl geçti. İsrail ordusunun soykırım ve katliamlarında yaklaşık 42 bin Filistinli hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi ise yaralandı.

"DİRENİŞE SELAM, SİYONİZM'E LANET"

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları, bugün ülke genelinde Filistin'e destek amacıyla yürüyüşler düzenliyor. "Direnişe selam, Siyonizm'e lanet" sloganıyla yapılan yürüyüşlerde işgalci İsrail'e tepki yağıyor.



(Erzurum)

İSRAİL'İ DESTEKLEYEN FİRMALAR İÇİN BOYKOT ÇAĞRISI

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nun 60'tan fazla şehirde organize edeceği bu eylemlerde, İsrail'i destekleyen firmalara karşı boykot çağrısında da bulunuldu.

"VİCDAN SAHİBİ HERKESİ..."

Platform, "Vicdan sahibi herkesi meydanlara inmeye ve İsrail'i destekleyen firmaların ürünlerini boykot etmeye çağırıyoruz" ifadeleriyle bir açıklama yaptı.



(Yalova)

İSTANBULLULAR ÜSKÜDAR'DA TOPLANDI

İstanbullular, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail soykırımının Gazze'de 1 yıldır devam etmesine karşı ayaklandı. Üsküdar'da toplanan büyük kalabalık Filistin'e destek verdi. İsrail'e lanet okuyan binlerce gösterici, ateşkes için çağrıda bulundu.

(Üsküdar)

TÜM TÜRKİYE FİLİSTİN İÇİN YÜRÜYOR!

Filistin'de yaşanan insanlık dramına diTkkati çekmek ve Filistinlilere destek olmak amacıyla Ankara'da da "Soykırıma İsyan Filistin Destek Yürüyüşü" düzenlendi. İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin dört bir yanında işgalci İsrail'e tepki, Filistin'e ise destek yürüyüşleri devam ediyor.