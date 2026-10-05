Adana Saimbeyli ve Osmaniye Sumbas merkezli peş peşe meydana gelen 4.8, 4.9, 5.2, 4.4, 4.3 ve 4.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından Deprem Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş'tan önemli açıklamalar geldi. TGRT Haber canlı yayınında "daha büyük bir deprem mi geliyor?" sorusuna cevap veren Demirtaş, öncelikli deprem risk alanlarını sıraladı.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları: Uzman isim 12 noktayı tek tek açıkladı Deprem Bilimci Dr. Ramazan Demirtaş, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından "daha büyük bir deprem beklenmediğini" belirterek, önümüzdeki 50-100 yıl içinde risk taşıyan kritik deprem bölgelerini sıraladı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin Savrun Fayı üzerinde olmadığı ve Çardak Fay Zonu'ndaki zorlanmadan kaynaklandığı belirtildi. Bu bölgede 6 Şubat'tan bu yana 3 ile 5.9 arasında bini aşkın artçı deprem kaydedildiği ve bu kırıkların üretebileceği maksimum depremin 5.9 olduğu ifade edildi. Önümüzdeki 50-100 yıllık zaman diliminde dikkatle takip edilmesi gereken kritik bölgeler arasında Marmara Denizi, İznik - Mekece Hattı, Gökova Körfezi'nin Doğusu, Girit Adası Batısı ve Güneyi, Kerpe Adası Civarı, Antalya Körfezi, İskenderun Körfezi, Gölbaşı - Türkoğlu Segmenti, Hakkâri (Şemdinli - Yüksekova Fayı), Yedisu Fayı ve Ardahan (Göle) Çevresi yer alıyor.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENMİYOR"

Adana ve Osmaniye'de yaşanan depremlerin paniğe neden olmaması gerektiğini belirten Demirtaş, "Bu depremler olmayan Savrun Fayı üzerinde gerçekleşmiyor. Çardak Fay Zonu doğu-batı yönünde ilerlerken Göksun civarında büyük bir kavis (büklüm) yapıyor. Bu zorlanma nedeniyle bölgede 10 kilometre genişliğinde düşey atımlı, kısa kırıklardan oluşan bir açılma bölgesi mevcut. 6 Şubat'tan bu yana bu dar açılma zonunda 3 ile 5.9 arasında bini aşkın artçı deprem kaydedildi. Bu kırıkların üretebileceği maksimum deprem zaten 5.9'du ve bölge bunu 6 Şubat'ın hemen ardından üretti. Dolayısıyla halkımızın korkmasını gerektirecek büyük bir deprem beklenmiyor." dedi.

KRİTİK DEPREM BÖLGELERİNİ TEK TEK SIRALADI

Tüm fayların aynı anda yıkıcı deprem üretemeyeceğini söyleyen uzman, önümüzdeki 50-100 yıllık zaman diliminde dikkatle takip edilmesi gereken kritik bölgeleri şu şekilde sıraladı:

Marmara Denizi (Beklenen Marmara Depremi): 7.0 – 7.5 büyüklüğünde deprem potansiyeliyle en birincil risk alanı.

İznik - Mekece Hattı: Yaklaşık 960 yıldır 7.0 üzeri deprem üretmemiş, stresi yüksek bölge.

Gökova Körfezi'nin Doğusu (Akyaka - Ula): Son 10 yılda hareketlilik gösteren ve 6.5 – 6.9 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip hat.

Girit Adası Batısı ve Güneyi: 365 yılındaki büyük depremin yaşandığı bölge ile Ptolemy, Strabo ve Pliny çukurlukları (7.5 ve üzeri potansiyel).

Kerpe Adası Civarı (Rodos - Girit Arası): 7.5 üzeri deprem üretme kapasitesi bulunan alan.

Antalya Körfezi: Kemer-Baf açıkları ile Alanya-Gazipaşa açıkları (Aksu Bindirmesi) olmak üzere 7.0 – 7.5 büyüklüğünde deprem riski taşıyan iki ayrı odak.

İskenderun Körfezi: Beşparmak Dağları altı ve Lazkiye açıklarını kapsayan "Zafer Sismik Boşluğu".

Gölbaşı - Türkoğlu Segmenti: 1114 yılından bu yana (yaklaşık 912 yıldır) kırılmayan ve tekrarlanma periyoduna giren hat.

Hakkâri (Şemdinli - Yüksekova Fayı): Son 5 yıldır 4.0 – 5.0 büyüklüğündeki depremlerle hareketlilik gösteren bölge.

Yedisu Fayı: 1784'ten beri (242 yıldır) deprem üretmeyen ve 240-270 yıllık tekrarlanma aralığı nedeniyle yüksek risk taşıyan kesim.

Ardahan (Göle) Çevresi: Bölgedeki sismik potansiyeli yakından izlenmesi gereken alanlardan biri.