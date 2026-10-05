AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Harem-i İbrahim Camii'ndeki provokasyona tepki

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İstanbul
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik gerçekleşen saldırılara "Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi.
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.
İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez.
Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız.