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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:14

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Harem-i İbrahim Camii'ndeki provokasyona tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik gerçekleşen saldırılara sert tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez" ifadelerine yer verdi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Harem-i İbrahim Camii'ndeki provokasyona tepki
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 12:10
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 12:14

Sözcüsü , Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik gerçekleşen saldırılara "Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi. 

HABERİN ÖZETİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Harem-i İbrahim Camii'ndeki provokasyona tepki

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik saldırıları kınadı ve bu provokasyonların sona ermesi gerektiğini belirtti.
Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik insanlık dışı saygısızlıklar ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonlar lanetlenmiştir.
İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan saldırılar barbarlık olarak nitelendirilmiştir.
İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez bulunmuştur.
Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır ve kutsallara yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalınmayacağı vurgulanmıştır.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

"BU PROVOKASYONLAR DERHAL SON BULMALI"

Çelik'in açıklamaları şu şekilde: 

Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı  saygısızlıkları ve  işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.

İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez.

Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız.

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ETİKETLER
#israil
#AK Parti
#ömer çelik
#Harem-i İbrahim Camii
#Yaşam
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