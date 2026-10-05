AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik gerçekleşen saldırılara "Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız" sözleriyle tepki gösterdi.

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HABERİN ÖZETİ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Harem-i İbrahim Camii'ndeki provokasyona tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik saldırıları kınadı ve bu provokasyonların sona ermesi gerektiğini belirtti. Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik insanlık dışı saygısızlıklar ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonlar lanetlenmiştir. İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan saldırılar barbarlık olarak nitelendirilmiştir. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez bulunmuştur. Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır ve kutsallara yönelik bu saldırılara karşı sessiz kalınmayacağı vurgulanmıştır.

"BU PROVOKASYONLAR DERHAL SON BULMALI"

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Harem-i İbrahim Camii’ne yönelik devam eden insanlık dışı saygısızlıkları ve işgalcilerin camide yaptığı provokasyonları lanetliyoruz.

İbadethanelerin kutsallığını ve tarihi dokusunu hedef alan bu utanmaz saldırganlık, tam bir barbarlıktır. İsrail makamlarının bu hukuksuzlukları teşvik ve himaye etmesi kabul edilemez.

Harem-i İbrahim Camii Müslümanların kutsalıdır. Bu provokasyonlar derhal son bulmalıdır. Kutsallarımıza yönelik bu fütursuz saldırılara karşı sessiz kalmayacağız.