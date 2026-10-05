Ayı tüm kovanlara saldırdı, üreticinin tepkisi dikkat çekti: 'Ye aslanım, burası senin mekanın'

Konya'nın Bozkır ilçesinde ayının kovanlarına saldırdığı üreticinin tepkisi tebessüm ettirdi. Üretici Hasan Hasırcı, "Değerli dostumuz, ayı kardeşimiz bizi ziyarete gelmiş arkadaşlar. Vay, yavrum vay. Aslanım ayı, ye oğlum, ye aslanım" diyerek zarar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Hasırcı, "Onun da nasibi var, üzülecek hiçbir şey yok" dedi.

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