Ayı tüm kovanlara saldırdı, üreticinin tepkisi dikkat çekti: 'Ye aslanım, burası senin mekanın'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Konya'nın Bozkır ilçesinde ayının kovanlarına saldırdığı üreticinin tepkisi tebessüm ettirdi. Üretici Hasan Hasırcı, "Değerli dostumuz, ayı kardeşimiz bizi ziyarete gelmiş arkadaşlar. Vay, yavrum vay. Aslanım ayı, ye oğlum, ye aslanım" diyerek zarar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Hasırcı, "Onun da nasibi var, üzülecek hiçbir şey yok" dedi.