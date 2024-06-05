Türkiye'nin en zengini markette görüntülendi

05 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:11

ABD ateşkeste topu Hamas'a attı, İsrail ise halen cevap vermedi

ABD ateşkeste topu Hamas'a attı, İsrail ise halen cevap vermedi

Turkcell, Digiturk, Yapı Kredi Bankası gibi kurumların eski patronu olan Mehmet Emin Karamehmet markette poşet doldururken görüntülendi.

2000 yılında Forbes'ın 'dünyanın en zenginleri' listesine 29. sıradan giren Karamehmet, yıllar sonra bir markette ortaya çıktı.

"BİR ŞEY YAPMIYORUZ, ÇALIŞIYORUZ"

Snobmagazin'in haberine göre Karamehmet, aldığı ürünleri poşete koyduktan sonra evine gitti. Market çıkışında kendisini görüntüleyenlerin sorusuna “Bir şey yapmıyoruz, çalışıyoruz. Hadi sağlıcakla kalın” yanıtı verip, kameraya el salladı.