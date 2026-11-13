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 | Ömer Faruk Dogan
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
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saat ikonu 17:44
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:46

Türkiye'nin konuştuğu Eymen Efe'den kahraman polise duygulandıran teşekkür

Bilecik'te ikinci kattaki balkondan yan dairenin balkonuna geçmeye çalışırken doğal gaz borusuna tutunarak mahsur kalan 8 yaşındaki Eymen Efe Özel, trafik polisi Halil Demir tarafından kurtarıldı. Olayın ardından küçük Eymen Efe hayatını kurtaran polis memuruna teşekkür etti.

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Editor
 Ömer Faruk Dogan
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Türkiye'nin konuştuğu Eymen Efe'den kahraman polise duygulandıran teşekkür
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:46

'te 10 Kasım günü ikinci kattaki balkondan yan komşunun balkonuna geçmeye çalışırken doğal gaz borusuna tutunarak mahsur kalan 8 yaşındaki Eymen Efe Özel, trafik polisi Halil Demir tarafından kurtarıldı.

Türkiye'nin konuştuğu Eymen Efe'den kahraman polise duygulandıran teşekkür

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Olay; 10 Kasım günü Işıklı Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın ikinci katında 8 yaşındaki Eymen Efe Özel oyun amaçlı balkona çıktı. Biraz hiperaktif olan çocuk annesinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak yan komşunun balkonuna geçmek istedi.

Türkiye'nin konuştuğu Eymen Efe'den kahraman polise duygulandıran teşekkür

POLİS MEMURU ÇOCUĞU DÜŞMEKTEN KURTARDI

Bu esnada çocuğunu balkon dışında doğal gaz borusuna tutunmuş şekilde gören anne Öznur Özel, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine en yakın ekip trafik polisi Halil Demir ve arkadaşları oldu.

Demir, çocuğun aşağıda "Dayanamıyorum artık" demesi üzerime itfaiye ekipleri beklemeden hemen ikinci katta yan komşunun balkonuna çıktı. Polis memuru balkondan dışarı kendini çıkararak küçük çocuğu kurtardı.

Türkiye'nin konuştuğu Eymen Efe'den kahraman polise duygulandıran teşekkür

Olay anını İHA muhabirine anlatan anne Öznur Özel, "Yaşadığım olaydan sonra çok korktuk. Olay bir anlık oldu. Çocuğum balkona çıktı, ben sonradan fark ettim. Sonra polise haber verdim. Çocuğum biraz rahatsız olduğu için bu tür olayın yaşanmasını istemezdik. Çocuğumu kurtaran polis memurundan Allah razı olsun. Allah çoluğunun çocuğunun acısını göstermesin" dedi.

8 yaşındaki Eymen Efe ise kendisine uzatılan mikrofona, "Polis amcaya teşekkür ederim" dedi.

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#Halil Demir
#Eymen Efe Özel
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