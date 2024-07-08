TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu açıkladı! "KAAN, F22'den daha gelişmiş olacak"

08 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 11:44

KAAN, GÖKBEY, ATAK gibi projelerin gücünü katlıyor! ASPİLSAN Enerji bir kez daha adından söz ettirdi

KAAN, GÖKBEY, ATAK gibi projelerin gücünü katlıyor! ASPİLSAN Enerji bir kez daha adından söz ettirdi

Tam bağımsız müreffeh bir Türkiye olma yolunda en önemli adımları atan şirketlerin başında gelen TUSAŞ'da geçtiğimiz aylarda bayrak değişimi yaşandı. Uzun yıllar TUSAŞ'ın Genel Müdürlüğünü başarılı şekilde yürüten Temel Kotil'in yerine Mehmet Demiroğlu geldi.

Mehmet Demiroğlu katıldığı bir programda TUSAŞ'ın çalışmaları hakkında önemli mesajlar verdi.

Milli Muharip Uçağımız KAAN'ın teslimat tarihi, Blok-10 üretim süreci, projelerin muhtemel ortakları ve Milli Uçağımızın, Amerikan F22'den üstünlükleri hakkında da konuşan Demiroğlu şunları ifade etti:

"HEDEFİMİZ YERLİ MOTOR"

KAAN ve HÜRJET'te Amerikan menşeili motorlu kullanıyoruz. Ülkeler arasındaki ilişkiler şüphesiz bizi de etkiliyor. F-16 alımı sürecindeki gelişmeler bizi olumlu yönde etkileyecektir diye umut ediyoruz. Ama gerek olası ambargolara karşı gerekse de bizim kendi ürünlerimizi geliştirmenin bir gereği olarak motor konusunda TRMotor ve TEI şirketlerimizde ilgili çalışmaları yapıyoruz. Şu anda KAAN motoru, TEI ve TRMotor ortaklığıyla epeyce merhale kat etmiş vaziyette devam ediyor. Hedefimiz 2030'ların başında 5. ve 6. nesil uçağı destekleyecek bir motorla KAAN'ı üretmeye devam etmektir.

Ambargolar konusunda çok fazla yorum yapmaya gerek yok, inşallah öyle bir şey olmaz. Olursa da biz yine kendi tedbirlerimizi alarak kendi ürünlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz bu motoru yaparız. Bunu yapmak kolay demiyorum. Ama TRMotor ve TEI'deki arkadaşlardan kime sorsanız 'bunu yaparız' diyeceklerdir, ki ben de öyle diyorum, yapacağız. Biz dünyada 5. nesil savaş uçağı üreten 4 ülkeden biriyiz.

"BLOK BLOK TESLİMATLAR DEVAM EDECEK"

KAAN'da Blok-10 dediğimiz ilk teslimatı içeren model 2025'te ortaya çıkacak. Bu uzun bir yolculuk. İlk versiyona koyacağınız alt sistemlerin niteliğine göre testiniz ve uçuş zarflarınız değişecektir. Bu belki 2030'ların sonuna kadar devam edecek bir geliştirme yolculuğu. 'Blok' yaklaşımıyla yol alıyoruz. Şunu yapmak istemiyoruz; bütün her şeyiyle bitirelim KAAN'ı ve öyle teslim edelim. Hayır, şu anda Hava Kuvvetlerimizin kullanabileceği, envanterdeki uçaklardan daha iyi olmak şartıyla, getirdiğimiz ilk aşamada teslimatı yapacağız. Biz buna KAAN Blok-10 diyoruz.

ASIL UÇUŞLAR 2025 YILINDA

KAAN'ın ilk deneme uçuşları devam ediyor. Esas test uçuşu 2025'te başlayacak. Bu uçuşlar 2028'e kadar, hatta sonrasında da devam edecektir. İlk uçuştan sonra 5 yıl içerisinde teslimat aşamasına getirebilmek gerçekten zorlayıcı bir süreç. 2028'de 20 KAAN teslimatı hedefliyoruz. Aksaklıklar çıkıyor mu, çıkacak, hepsini çözeceğiz.

2028 hedefimiz sürüyor. Şu an itibariyle 'geciktik' diyebileceğimiz bir aksaklığımız yok. Ama 'olmaz' da diyemeyiz. İnşallah 2028 yılının sonuna doğru KAAN teslimatını görürüz.

"KAAN COĞRAFYAMIZIN PROJESİ HALİNE GELDİ"

KAAN'a 4-5 ülkeden ciddi bir ilgi var. Bu ilgi ilk uçuştan sonra daha da görünür hale geldi. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın TUSAŞ'a gelmesi, projelerimizle ve özellikle KAAN'la ciddi olarak detaylı ilgilenmesi bunun bir göstergesi.

KAAN'la bu şekilde ilgilenen başka ülkelerimiz de var. Ama projeye hangi seviyede ve ne zaman katılacaklar konusu biraz daha çalışma gerektiriyor. Biz şuna eminiz ki KAAN bizim coğrafyamızın projesi haline geldi, geliyor. Çok uzak olmayan bir zaman içerisinde, belki bu yıl, belki de gelecek yıl KAAN projesine resmî katılımları göreceğimizi düşünüyorum.

"KAAN'IN RADARLARI F22'DEN DAHA GELİŞMİŞ OLACAK"

KAAN ile Amerikan F-22 sık sık karşılaştırılıyor. 30 yıllık bir geçmişi bulunan F-22 yapıldığı dönemin en iyi teknolojilerini barındırıyordu. Fakat 30 yılda dünya çok değişti. Elektronik alt sistemler, elektronik harp sistemleri çok gelişti ve radarlar da çok gelişti. Birebir karşılaştırma yapmak çok zor, çünkü ABD F-22'yi satmıyor hiçbir yere. Hiçbir bilgi yok. Ama bizim KAAN'ımız en az o kadar olacak. Hatta bazı özellikleri daha da iyi olacak. Bu özelliklerin de hangileri olduğu önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılır. Bunlardan bir tanesi radarlar diyebilirim.

"KAAN 6. NESİLE UYGUN TASARLANDI"

6. nesil konsepte KAAN'la devam edeceğiz. Çünkü KAAN buna uygun olarak tasarlandı.

6. nesil uçağın en önemli özelliği nedir diye sorsak, insanlı ve insansız sistemlerin birbiriyle konuştuğu, insansız sistemlerin KAAN tarafından komuta edildiği, data ve sensör füzyonu dediğimiz teknolojilerin kullanıldığı, network üzerinde çalışan, birbirleriyle yapay zeka tabanlı iletişim kuran, karar verebilen, insana mümkün olduğu kadar az ihtiyaç duyan ama gerektiği yerde komuta-kontrolü bırakan bir sistem olarak ortaya çıkıyor.

"BİZ BU KONUDA LİDERİZ"

Şu anda 6. nesil tam da tanımlanmış değil esasında. Bu konu Halid bin Selman'ın ziyareti sırasında da gündeme geldi. Baş pilotumuz Barbaros Demirbaş "Biz bu konuda lideriz" diye bir cümle sarf etti. Prens de bunun nasıl olabildiğini sorunca, şunu dedi: Bizim şu anda ANKA-3'ümüz var, KIZILELMA'mız var, KAAN'ımız var, Süper Şimşek'imiz var, 6. nesil assetlerimiz var. Bunlar öyle her ülkede yok.

Biz 6. nesli şu anda simülasyon üzerinde çalışmaya başladık bile. Dolayısıyla bir bu konuda da liderliğe oynadığımıza inanıyoruz. Önce başladık, hızlı çalışacağız ve 6. nesil konusunda dünyada ilk 3'ten biri kesinlikle biz olacağız ama belki de birinci sırada olacağız. Onu da göreceğiz hep beraber.