TUSAŞ saldırısında dikkat çeken 3 detay!

24 Ekim 2024 09:22 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 09:28

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hain saldırıyla ilgili 3 detaya dikkat çekildi. İşte detaylar...

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ​) Ankara​'nın Kahramankazan​ ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist öldü. Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve özel harekat operasyonu sırasında kendilerini patlattıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.

Hain saldırının büyük olasılıkla PKK​ tarafından gerçekleştirildiği belirten Bakan Yerlikaya, "Kimlik tespitleri ve diğer deliller netleştiğinde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildiği öğrenildi. Hain saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

SALDIRININ PLANLANMASI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 3 detaya dikkat çekildi. TUSAŞ saldırısının çok profesyonel şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, terör eyleminin uzun süre öncesinden keşif ve planlamasının yapılmış olabileceği aktarıldı.

BRICS ZİRVESİ

Haberde; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi için Rusya'nın (Tataristan) Kazan kentindeyken TUSAŞ tesislerinin hedef alınmasının uluslararası boyutuyla ele alınması gerektiğinin önemine de dikkat çekildi.

SAVUNMA SANAYİDEKİ HAMLELER

Son dikkat çeken detay ise Türk savunma sanayindeki yerli hamlelerinde rahatsız olan 'tüm yabancı mihrakların' sinsi planlarının bulunduğu belirtildi.