TUSAŞ saldırısında dikkat çeken 3 detay!
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hain saldırıyla ilgili 3 detaya dikkat çekildi. İşte detaylar...
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren iki terörist öldü. Teröristlerin tesis içine yüksek miktarda patlayıcı getirdikleri ve özel harekat operasyonu sırasında kendilerini patlattıkları tespit edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda 5 vatandaşımızın şehit olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu, üç kişinin ise taburcu edildiğini aktardı.
Hain saldırının büyük olasılıkla PKK tarafından gerçekleştirildiği belirten Bakan Yerlikaya, "Kimlik tespitleri ve diğer deliller netleştiğinde daha fazla bilgi paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildiği öğrenildi. Hain saldırıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
SALDIRININ PLANLANMASI
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin 3 detaya dikkat çekildi. TUSAŞ saldırısının çok profesyonel şekilde gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, terör eyleminin uzun süre öncesinden keşif ve planlamasının yapılmış olabileceği aktarıldı.
BRICS ZİRVESİ
Haberde; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi için Rusya'nın (Tataristan) Kazan kentindeyken TUSAŞ tesislerinin hedef alınmasının uluslararası boyutuyla ele alınması gerektiğinin önemine de dikkat çekildi.
SAVUNMA SANAYİDEKİ HAMLELER
Son dikkat çeken detay ise Türk savunma sanayindeki yerli hamlelerinde rahatsız olan 'tüm yabancı mihrakların' sinsi planlarının bulunduğu belirtildi.
cTürk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye’nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 28 Haziran 1973'te kurulmuştur.Türk Hava Kuvvetleri’nin savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için F-16 uçaklarının tercih edilmesiyle, bu uçakların üretimi, sistem entegrasyonu ve uçuş testlerini gerçekleştirip teslim etmek üzere 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI) kurulmuştur. Türk-ABD ortak girişimi olan bu şirket, 25 yıllık bir süre için faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak, bu süre dolmadan, 2005 yılında TAI’nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınmış ve şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu süreçte TAI ve TUSAŞ birleşmiş, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. adı altında faaliyetlerine devam etmiş ve havacılık ile uzay sanayii alanında Türkiye’nin teknoloji merkezi haline gelerek, geliştirme, modernizasyon, üretim, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde önemli bir konuma gelmiştir