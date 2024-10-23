TUSAŞ saldırısında gasp edilen taksi şoförünün arkadaşı konuştu!

23 Ekim 2024 20:46 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 21:07

Ankara Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda 5 şehidimizin ve 22 yaralının olduğu açıkladı. Saldırganlar TUSAŞ'ın önüne gasbettikleri taksi ile gelirken taksi şoförünün arkadaşı konuştu.

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi

Spor camiası TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı için tek yürek oldu! Kınama mesajları peş peşe geldi

Saldırıların hedefindeki TUSAŞ Türkiye için neden önemli?

Saldırıların hedefindeki TUSAŞ Türkiye için neden önemli?

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 vatandaşımız şehit​ olurken 22 kişi de yaralandı. Saldırganlar olay yerine gasbettikleri taksi ile gelirken taksi şoförünün arkadaşı konuştu.

Akıbeti henüz bilinmeyen taksi şoförünün arkadaşı olay anında taksi durağında olmadığını belirtti. Ticari taksinin şoförünün arkadaşı olduğunu söyleyen Rıfat Albus, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her zaman abi kardeş gibiydik" dedi.

"ÇOK SEVDİĞİM BİR KARDEŞİMDİ"

Rıfat Albus'un açıklaması şu şekilde:

"Sabah 05.00'te kalkıp da insanları işine getirmek için uğraşan bir insandır. Şu durağın içinde savaş veren bir insandır. Yıllardan beri ekmek kavgasındalar. Ölümle savaştılar. Durağın sahibinin oğluydu, ismi Murat'tı. Çok sevdiğim kardeşimdi. Her zaman abi kardeş gibiydik"