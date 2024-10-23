"TUSAŞ'a saldırı dışarıdan yapıldı!" İstihbarat eski başkanından çok çarpıcı açıklamalar

23 Ekim 2024 16:54 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:58

Ankara'da TUSAŞ binasına yapılan saldırı sonrası şehit ve yaralılarımızın olduğu açıklandı. Genelkurmay istihbarat eski başkanı İsmail Hakkı Pekin tgrthaber.com'a yaptığı açıklamada; 'Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu barış çağrılarının ardından gerçekleşen bu saldırının planlaması yurt dışından yapıldı' diyerek çok önemli mesajlar verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberine göre Ankara​'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kazan​'daki tesislerine bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Tesise canlı bomba saldırısı düzenlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehit ve yaralılarımızın olduğunu bildirdi. Öte yandan tgrthaber.com Özel Haberler Editörü Emir Yücel'e konuşan Genelkurmay İstihbarat eski başkanı İsmail Hakkı Pekin; Güvenlik kaynaklarından yapılacak açıklamalar olayın derinliğini ortaya çıkaracaktır ancak benim görüşüm bu saldırının dışarıdan planlandığı ve faaliyete geçirildiği yönündedir dedi.

"İÇ BARIŞA YÖNELİK TERÖR SALDIRISIDIR!"

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarından sonra gerçekleştirilen bu terör saldırısı tam olarak iç barışa yönelik bir saldırıdır. Bu saldırının düğmesinin dışarıdan basıldığına inanıyorum. Özellikle Hürjet, Gökbey ve KAAN gibi projeleri üretip geliştiren TUSAŞ​ markamıza yönelik saldırı olması da apayrı bir mesajdır.

"SALDIRININ TUSAŞ'A YAPILMASI DERİN BİR MESAJDIR!"

Türkiye son zamanlarda savunma sanayii alanında çağ atlamış durumda. Dolayısıyla yabancı ülkelerin hedefinde olması zaten bilinen bir durumdur. Türkiye’ye yönelik terör saldırısının TUSAŞ’a yapılmasının altında çok derin bir mesaj vardır.

Güvenlik kaynaklarımızın yapacağı açıklamaları dikkatle takip edip ona göre daha derin ve daha kapsamlı konuşabiliriz. Ancak şu anda benim gördüğüm ve tahmin ettiğim üzere, bu yapılan saldırının planı yabancı devletler tarafından gerçekleştirilmiştir.