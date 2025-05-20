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 | Baran Aksoy

TÜSİAD başkanlarının yargılandığı davada ara karar! Yurt dışı yasağı kaldırıldı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 2 ayrı suçtan 5’er yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle yargılanı. Turan ve Aras'ın hakim karşısına çıktı. Savunmaların ardından davada ara karar açıklandı. TÜİSAD yöneticilerine adli kontrol şartı kaldırıldı.

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TÜSİAD başkanlarının yargılandığı davada ara karar! Yurt dışı yasağı kaldırıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 16:13

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın 2 ayrı suçtan 5’er yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle yargılanmalarına başlandı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras ile avukatları hazır bulundu.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDADIR"

Duruşmada kimlik tespiti yapılan tutuksuz sanık Mehmet Ömer Arif Aras, aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu belirtti. Aras, "İlk defa mahkeme huzurunda bulunuyorum. Bahsedilen suçlama delilsiz ve dayanaksızdır. 38 yıldır aynı kurumda çalışmama rağmen, adresim sabit olmasına rağmen, polis eşliğinde zorla getirildim. Üzerine atılı suçlamalar düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Derneğin tüzüğü hukuka uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu derneğin konseyi yılda belirli aralıklarla 3 defa toplanmaktadır. Yılda 3 kez konuşma hakkım var. Yargılamaya konu edilen konuşmayı başkanlık sıfatıyla 12 Şubat'ta yaptım. Benim söylediklerim başı sonu kırpılmıştır. Yaptığım konuşma, olağan faaliyet içerisindedir. Başka bir amacı yoktur. TÜSİAD tarafından hazırlanan öneriler başlıklı kitapçıkların açıklamasıdır. Konuşmamda liyakat ile hukuka duyulan güvenin arttırılmasını vurguladım" dedi.

TÜSİAD başkanlarının yargılandığı davada ara karar! Yurt dışı yasağı kaldırıldı

"EKONOMİ HUKUK İLE ŞEKİLLENMEKTEDİR"

Savunmasına devam eden Aras, "Rakamların oluş şekli, rakamlardan daha değerlidir. Hukuktan kastım vergi, gümrük, ticaret ve bankacılık tanımından ibaret değildir. Hukukun tanımına, kişilerin tanımına etki eden gerek sosyal, gerek yazılı kuralların öngörülebilir şekilde uygulandığı da dahildir. Ekonomi hukuk ile şekillenmektedir. Piyasalarda oluşan faizler ve döviz kurlarındaki hareketler buna örnektir. Beklenti ve ön görülerin referans noktası ise yaşananlardır. Bu nedenle ekonomi alanı toplumda karşılığı olan olgu ile dahildir. Açıkladığım bu hususlarla ekonomi alanında yapmış olduğum dava konusu konuşmada, hukuk ve politikadan ayrı düşünülemeyeceğini vurguladım. Bu yüzden bana, 'Neden bu şekilde konuşma yaptın?' sorusunun yöneltilmesi doğru değildir. Yargılamanın bu şekilde yapılması doğru değildir. İddianamede, konuşmalarımın önü ve arkası kesilerek, suç işlediğim söylenmektedir. İnsanlar hukukun üstünlüğünü, tutuklama ve gözaltı olarak görüyor. Bu işlemler yabancı yatırımcılar ve yabancı basına da bilgi notu olarak iletilerek, yatırımcılara etkisi oluyor" diye konuştu.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Arif Aras hakkında dernek kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin "Zincirleme şekilde basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve " Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü. Turan ve Aras'ın yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı.

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ETİKETLER
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#Protokol
#tüsiad
#Orhan Turan
#Mehmet Ömer Arif Aras
#Düşünce Özgürlüğü
#Duruşma
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