TGRT Haber
12°
Editor
Editor
 Özge Sönmez

TÜSİAD davasında karar! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a verilen ceza belli oldu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar çıktı. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
12:24
|
06.03.2026
06.03.2026
12:55

Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına hükmetti.

HABERİN ÖZETİ

TÜSİAD davasında karar! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a verilen ceza belli oldu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras yargılandı.
Mahkeme kararı açıklandı.
Her iki isim de 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan hüküm giydi.
Verilen ceza 1 yıl 3 ay 18 gün hapis.
TÜSİAD davasında karar! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras'a verilen ceza belli oldu

KENDİNİ BU SÖZLERLE SAVUNDU

Duruşmada savunma yapan Aras, "Huzurdaki yargılama konusu beyanlarım incelendiğinde suçlamaya konu bir durum olmadığı anlaşılabilir. 20 dakikalık konuşmam bağlamından koparılmıştır. Konuşma bütünüyle incelendiğinde ekonomik kalkınmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır ve tamamen iyi niyetlidir. Konuşmam güncel meselelere isim kullanmadan değinmektedir. Buradan suç üretilmeye çalışılması anlamsızdır. 72 yıllık yaşamımda hiç mahkemeye çıkmamış bir kişi olarak, ülkenin kalkınması için yapılmış konuşmanın suç gibi gösterilmesini kabul etmiyorum" dedi.

VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Sanık Turan da savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Sanıkların ve avukatlarının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan beraat kararı verdi. Sanıkların ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan ise 1 yıl 3 ay 18 gün hapisle cezalandırılmalarına hükmedildi. Verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede şüphelilerin içeriğini bilmedikleri siyasi, hukuki, adli ve idari olaylar ile ilgili değerlendirmede bulunmak suretiyle ülke genelinde hukuki güvenliğin olmadığını, vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Devletine yönelik güven probleminin olduğunu, bu sebeple huzursuzluğun bulunduğunu, tutuklama iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğunu, kayyum atama iş ve işlemleri ile gözaltı tutuklama gibi hukuki tedbirlerin toplumda güveni sarstığını beyan ederek telkin ve yönlendirici mahiyetteki yanıltıcı ve dezenfermasyon içerikli bilgileri yaydıkları aktarılmıştı.

Şüphelilerin konuşmalarını ekonomi alanında bulunduğu konum ve kariyerleri ile birçok üyesi bulunan derneğin başkanlık makamında bulunmalarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle gerçekleştirdiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan’ın zincirleme şekilde ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan 1 yıl 10 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Öte yandan şüpheliler hakkında ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçundan dosyanın ayrı olarak devam ettiği öğrenilmiş, bu suçtan hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Mehmet Ömer Arif Aras ve Orhan Turan’ın zincirleme şekilde ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti. 2 iddianame ise irtibatlı olduğu gerekçesiyle birleştirilmişti.

