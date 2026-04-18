Tutuklama kararı sonrası Gülistan Doku'nun annesinden çarpıcı çağrı

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasının düğümü çözülüyor. Eski Tunceli Valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasından sonra anne Bedriye Doku açıklama yaptı.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasının ardından anne Bedriye Doku, "Adalete inanıyorum. Müebbet ve idam versin. Bundan sonra devlete, aileye, kadına, öğrenciye kimse cesaret etmesin. Zarar vermesin" dedi.

Tunceli'de kayıp Gülistan Doku soruşturmasında Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanması üzerine anne Bedriye Doku, adalete güvendiğini ve ağır cezalar verilmesini talep etti.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında toplamda 10 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Son tutuklanan isim, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu.
Anne Bedriye Doku, adalete inandığını belirterek müebbet ve idam cezası verilmesini istedi.
Bedriye Doku, ağır cezaların devlete, aileye, kadına ve öğrencilere zarar verme cesaretini kırmasını umduğunu dile getirdi.
ANNE BEDRİYE DOKU BEKLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında toplamda 10 kişi tutuklanırken 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Son tutuklanan isim ise dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel oldu. Tutuklamanın ardından anne Bedriye Doku açıklamalarda bulundu.

"MÜEBBET VE İDAM VERSİN"

Adliye önünde bekleyen Bedriye Doku, "Kızım Türkiye'nin kızıdır. Adalet yerini bulsun. Adalet yerini bulmasa ne önü ne arkası, sonu gelmeyecek. İnşallah adet yerini bulur. İnşallah Ebru savcı gibi savcılar çıkar. Öncelikle Ebru savcı olmak üzere kimin vicdanı varsa hepsine teşekkür ederim. Benim kızımın cenazesi zaten kalmadı. Kızımın kemikleri de inan ki yakılmış. Bu benim tahmindir. Benim kızımın bir mezarı olsun belki bir Fatiha okurum. Devlete ve adalet teslim edeceğim. Adalete inanıyorum. Müebbet ve idam versin. Bundan sonra devlete, aileye, kadına, öğrenciye kimse cesaret etmesin. Zarar vermesin" diye konuştu.

