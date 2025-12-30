Tutuklu müteahhitten şoke eden savunma! "İşlerden anlamam, ilkokul mezunuyum"

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 44 kişiye mezar olan Said Bey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin görülen davaya, sanıklardan sitenin müteahhidi H.Ç. (54), kamu görevlileri A.Ö., S.B. ve depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile avukatlar katıldı.

SAVUNMASI ŞOKE ETTİ

44 kişinin ölümüne neden olan ve 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık müteahhit H.Ç.'nin mahkeme salonunda yaptığı savunma şoke etti.

"ALINAN MALZEMELERİ BİLMEM"

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini belirten H.Ç., "35 yıldır market işi yapıyorum. Ben de mağdurum. Ben inşaat yaptırdım, yapmadım. Alınan malzemeleri bilmem, ustalar en iyisini almıştı. Müteahhidim ama anlamam, ilkokul mezunuyum. Projeye uygun market yapılsın dedik en iyi malzemeleri aldık. Ben de mağdurum keşke oralara yatırım yapmaz olaydım" dedi.

DURUŞMA 10 NİSAN'A ERTELENDİ

Tutukluların savunmalarının ardından mahkeme başkanı daha sonra müştekilere ve site sakinleri ile yakınlarına söz verdi. Katılan vekillerin beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 10 Nisan tarihine erteledi.

"BİNANIN ASIL YIKILMASINA SEBEP ASMA KAT"

Adliye çıkışı konuşan depremzedelerden Nevres Akkaya, "Binanın asıl yıkılmasına sebep asma katın olduğu ortada. Bilirkişi raporları da ortaya koyuyor. Bunlara rağmen halen istediğimiz neticeyi almakta zorlanıyoruz. Adalete güveniyoruz umudumuzu kaybetmiyoruz" diye konuştu.