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Üç yıl önce oğlunu kaybeden baba ağaca asılı halde bulundu! Bıraktığı not ise yürekleri dağladı 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 22:55 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 22:56

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yıllar önce oğlunu kaybeden baba ormanlık alanda asılı halde bulundu. Babanın ardından bıraktığı not ise yürekleri dağladı.

MuğlaMenteşe​'de ormanlık alanda yaşanan korkunç olayda, vatandaşlar bir ağaca asılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

1 HAFTA BOYUNCA ASILI KALMIŞ!

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda cesedin 65 yaşındaki Kadir Tepe'ye ait olduğunu ve yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Üç yıl önce oğlunu kaybeden baba ağaca asılı halde bulundu! Bıraktığı not ise yürekleri dağladı  - 1. Resim

"OĞLUM SANA GELİYORUM"

Olay yerinde Tepe'nin bıraktığı bir not bulundu. Notta, "Kendim ettim, Halil İbrahim'im oğlum sana geliyorum, sizleri çok seviyorum beni sakın unutmayın" yazdığı öğrenildi.

Üç yıl önce oğlunu kaybeden baba ağaca asılı halde bulundu! Bıraktığı not ise yürekleri dağladı  - 2. Resim

OĞLU 3 SENE ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ!

Olayın ardından yapılan araştırmalarda Kadir Tepe'nin oğlunun uzman çavuş olarak Ankara'da görev yaptığı ve 3 yıl önce arkadaşının silahı ile hayatına son verdiği öğrenildi. Tepe'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin16 Ekim 2024 22:59

Ne yazıkki böyle acı haberler duyunca içim burkuyuor insan bazen çaresiz hissediyor

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