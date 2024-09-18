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Uçakta küfürler yağdırıp '10 fabrikam var' demişti! Tutuklandı

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tğrthaber.com
18 Eylül 2024 07:01 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 07:10

İstanbul'dan Londra'ya giden uçakta seferinde hosteslere küfürler yağdıran, polise de 10 fabrikam var benim diyerek kafa tutan şahıs tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'ndan Londra​'ya uçmaya hazırlanan Türk Hava Yolları​'na (THY) ait uçakta bir şahsın kabin görevlilerine hakaret ve tehditler yağdırdığı görüntü gündem olmuştu. İddiaya göre oturduğu yerin değiştirilmesi nedeniyle sinirlenen yolcu​ hosteslerin çağırdığı havalimanı polisine de "Benim 10 fabrikam var" diyerek kafa tutmuş, yaşananlar bir başka yolcu tarafından anbean kaydedilmişti.

Uçakta küfürler yağdırıp '10 fabrikam var' demişti! Tutuklandı - 1. Resim

KARA LİSTEYE EKLENDİ

Görüntülerin büyük yankı uyandırmasının ardından öfkeli adamın akıbeti merak edilirken beklenen açıklama Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün'den geldi. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 14 Eylül'de meydana gelen olay sonrası şahsın polis eşliğinde uçaktan indirildiğini belirterek "Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" ifadelerini kullandı.

Uçakta küfürler yağdırıp '10 fabrikam var' demişti! Tutuklandı - 2. Resim

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI, SONRA TUTUKLANDI

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beklenen son…" başlığıyla isminin B.G. olduğunu açıkladığı şahsın havalimanından çıkarıldığı anların güvenlik kamera görüntüsünü paylaştı.

Uçaktan polis nezaretinde çıkartılan şahsın para cezası kesilip serbest bırakıldığı ortaya çıkarken tepkiler üzerine Samsun'da tekrar yakalanan şahsın bu kez tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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Kaynak: tğrthaber.com
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