UEFA daha önce de aynısını yaptı! İşte Merih Demiral’ı bekleyen ceza

03 Temmuz 2024 17:27 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 17:27

Avusturya-Türkiye maçında A Milli Futbol Takımı algıları yıktı! Dünya'nın gözü bu kez Hollanda-Türkiye maçında

Avusturya-Türkiye maçında A Milli Futbol Takımı algıları yıktı! Dünya'nın gözü bu kez Hollanda-Türkiye maçında

UEFA tarafından Merih Demiral'a maç sonu yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı

UEFA tarafından Merih Demiral'a maç sonu yaptığı bozkurt işareti nedeniyle soruşturma başlatıldı

A Milli Futbol takımımız EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Milli takımımız iyi bir mücadele vererek favori olan Avusturya'yı turnuva dışına itti.

Avusturya karşısında aldığımız galibiyetin mimarlarından ve 2 gole de imza atan Merih Demiral maç sonunda bozkurt işareti yaparak sevincini yaşadı. UEFA yetkilileri bu sevincin 'uygunsuz davranış' olduğunu iddia ederek Merih Demiral'a soruşturma başlattı. Başta Türk yetkililer olmak üzere yüz binlerce Türk vatandaşı sosyal medyadan bu karara tepki gösterdi.

UEFA'nın başlatmış olduğu soruşturma sonucunun ne olacağı merak konusu oldu.

4 SENE ÖNCE DE CEZA VERMİŞLERDİ!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçlarında futbolcularımızın yapmış olduğu gol sevincine de soruşturma açan UEFA yetkilileri, yine bir gol sevincimize soruşturma başlattı.

ASKER SELAMINA SORUŞTURMA!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan milli futbolcular ve TFF'ye cezalar verilmişti.

Yapılan soruşturma sonucunda asker selamının; "Politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verilmişti.

Futbolculara verilen kınama cezasının yanı sıra TFF'ye 50 bin Euro para cezası verilmişti.

MERİH DEMİRAL'IN GOL SEVİNCİNDE YAPTIĞI BOZKURT İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Bozkurt işareti olarak bilinen ve dünyadaki bütün Türkler tarafından yapılan bu sembol Türk hakanları tarafından başarı anlamına gelen bir zafer işaretidir. Batıya göç eden, Hun, Kıpçak, Peçenek Türkleri aynı zamanda bu işareti Soy belirtir olarak yani “Ben Türküm” manasında da kullanmışlardır.

Bu sembole 10. yüz yıl İranlı Şair Firdevsi'nin Şeyhnamesinde de dahi rastlanmaktadır. Türk kadınların minyatürünün yer aldığı bu eserde Bozkurt işareti yapan kadınlar resmedilmiştir.

Çin'de bulunan eserlere bakıldığında, Bozkurt işareti yapan Türk Hakanı Heykeli ilgi çekicidir. Bozkurt işaretinin, İslamiyet öncesi Göktürk döneminde ve diğer Türk devletlerinde, Türk Hakanlarının zafer işareti olduğu, mağaralarda bulunan 6.yüzyıla ait “Türk hakanı heykeli” olduğu apaçık anlaşılmıştır.

ULUSAL SEMBOLÜMÜZ İLAN EDİLDİ

Bozkurt, Türklerin ulusal sembolüdür. Tarih öncesi dönemlerden beri Türklerce kutsal sayılmıştır. Bozkurt'un kutsal sayılmasının ve Türklerin ulusal sembolü olmasının en önemli nedeni, Ergenekon Destanı'nda anlatıldığı üzere; Türklerin, demirden dağları eriterek Ergenekon'dan çıkarken, Börteçine adında bir dişi kurt (Bozkurt'un) onlara rehberlik etmesi inancına dayanmaktadır.

Bozkurt, bugün Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Atatürk tarafından da ulusal sembol ilan edilmiş ve birçok yerde kullanılmıştır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk parası üzerine bozkurt resimleri basılmıştır.