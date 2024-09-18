Lübnan'da patlayan cihazlar Türkiye'de var mı? Bakan Uraloğlu açıkladı

18 Eylül 2024 10:20 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Uraloğlu İsrail'in Lübnan'a dijital saldırısında patlayan çağrı cihazlarıyla ilgili Türkiye'de bir risk olmadığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

İsrail'in Lübnan'a dijital saldırısıyla ilgili ya bomba koyma ya da lityum pilin ısıtılarak patlatılma olmuş olabilir. Cihazlara patlayıcı konulması ihtimali daha güçlü.

TÜRKİYE'DE RİSK VAR MI?

Bu cihazlar Türkiye'de neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını şu an net olarak söyleyebilirim.

Dijital tarafta alınması gereken tedbirler çok var.

Siber güvenlik alanında ciddi ilerlemeler kaydettik. Dünyada hiç bir ülke bir cihazın yüzde 100'ünü üretmiyor ama ana bileşenleri, yazılımı başta olmak üzere kendileri üretme gayreti içerisinde. Biz de bu gayretteyiz.

NARİN CİNAYETİ

Meta mesajları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz diyor. Meta başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Bizim bildiğimiz kadarıyla dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmiyor.

Farklı şekilde depolanmışsa bulut teknolojisiyle ancak oradan bulunması söz konusu. META'nın şu anki yaklaşımı bu. Emniyet güçleri, adalet mekanizmasıyla iletişim halindeyiz. Bizden istedikleri bilgileri ulaşabildiğimiz kadar kendilerine vermeyi istiyoruz.

VERİLER ÇALINDI İDDİALARI

Veriler çalındı iddiaları pandemi döneminde bazı bilgilerin sızdığı ile ilgili o günün Türkiyesi tartıştı ve kendi mecrasında da kapandı şeklinde tam olarak söylediğim budur. Ne 85 milyonu konuştuk.

Ne bütün bilgilerin tamamının sızdığını konuştuk Sanki ben onları konuşmuşum gibi bazı kanallarda paylaşıldı. Biz de bunun üzerine gerekli yalanlamayı yaptık. Ben şimdi net olarak söylüyorum.

Bugün böyle bir sızıntı da yok sızıntı riski de yok ve böyle bir gündem de yok. Tamamen suni bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışıldı. Büyün vatandaşlarımız güvende olabilir. Asla böyle bir sızında güncel olarak söz konusu değildir.