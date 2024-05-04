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04 May 2024 12:12 - Güncelleme : 04 May 2024 12:24

Uludağ'da mayıs ayında kar sürprizi

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Aralıklarla süren yağışın etkisiyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Sezonu martta kapatan Uludağ'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Turizm sezonunun ve konaklama tesislerinin mart ayında kapandığı Oteller Bölgesi'nde, mayısta kar sürprizi yaşandı.

Uludağ'da mayıs ayında kar sürprizi - 1. Resim
Aralıklarla süren yağışın etkisiyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da gün içinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Uludağ'da mayıs ayında kar sürprizi - 2. Resim

Gece saatlerinde ise bölgede karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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