Uludağ'da mayıs ayında kar sürprizi

04 May 2024 12:12 - Güncelleme : 04 May 2024 12:24

Sezonu martta kapatan Uludağ'da gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Turizm sezonunun ve konaklama tesislerinin mart ayında kapandığı Oteller Bölgesi'nde, mayısta kar sürprizi yaşandı.



Aralıklarla süren yağışın etkisiyle kayak pistleri ve Uludağ'ın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da gün içinde hava sıcaklığının en düşük 4, en yüksek 8 derece olması bekleniyor.

Gece saatlerinde ise bölgede karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.