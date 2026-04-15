İstanbul Güngören’de bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin’i darbederek ölümüne neden olan iki sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu ile hayatını kaybeden Aytekin’in annesi Nermin Kıvrak ve taraf avukatları katıldı.

HABERİN ÖZETİ Umut Emre Aytekin cinayetinde flaş gelişme! Sanıkların cezası belli oldu İstanbul Güngören'de bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden olan iki sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıklara kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkları önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından haksız tahrik indirimiyle cezayı 18 yıla düşürdü. Sanıklar, savunmalarında maktulün kendilerine küfrettiğini ve bu nedenle olayın gerçekleştiğini belirterek tahrik altında sinirle hareket ettiklerini ifade ettiler. İddianamede, 4 Şubat'ta meydana gelen olayda sanıkların Aytekin'i yumruk ve tekmelerle darbettiği, ağır yaralanan Aytekin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Son sözleri sorulan sanıklar, olaydan dolayı üzgün olduklarını ifade ederek mahkemeden beraat ve tahliye talebinde bulundu.

18 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu’yu “kasten öldürme” suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı; ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 18 yıla düşürdü ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Şubat’ta meydana gelen olayda, Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki fast food dükkânında sanıkların Aytekin’i yumruk ve tekmelerle darbettiği, ağır yaralanan Aytekin’in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

"ANA AVRAT KÜFRETTİ, GURURUMA YEDİREMEDİM"

Hayrettin Öztaşçı’nın savunmasına yer verilen iddianamede, Öztaşçı, arkadaşı Ceyhun Tuzcu ile dışarda rap müzik yazdıklarını, şarjları bitince ve hava soğuk olduğundan fast food dükkanına girdiklerini söyledi. Alkollü olduğunu da belirten sanık, "Yan masada bulunan bir erkek, Ceyhun ile konuşmaya başladı. Şahıs ‘yemek mi yediniz bu tepsiler ne s... gidin içeceğinizi başka yerde için yoksa suratınıza yersiniz’ dedi. Tekrar yanımıza gelip ana avrat küfretti. Bu söylediklerini gururuma yediremediğim için sipariş verdiği sırada yanına giderek çenesine yumruk attım. Yere düşerken tutup 2-3 yumruk daha attım. Yerde hareketsiz yattığı için çevredekilerden ambulansı aramasını istedim. Tahrik altında sinirle vurdum, pişmanım" dedi. Sanık Ceyhun Tuzcu ise, "Maktul, kız arkadaşı ile yan masaya geldi. Masamızdaki tepsiyi işaret ederek ‘bunu siz mi yediniz?’ dedi. ‘Yok abi’ diyip Hayrettin ile oyun oynamaya devam ettik. Daha sonra şahıs ‘o zaman s.. gidin buradan kahvenizi evde için’ dedi. Bu sırada kız arkadaşı da Umut diyerek kendisini uyardı. Kız arkadaşına ‘dua et o kahveyi yüzüne vurmadım’ diyerek yemek alma kısmına gitti. Bu esnada Hayrettin bir anlık sinirle kalkıp 2-3 kere yumruk attı. Ben de maktulün sırt ve omuz arasına 3-4 kez tekme attım. Hayrettin’in vurmaya devam etmesi üzerine onu uzaklaştırdım. Hemen ambulans çağırılmasını istedim, pişmanım" şeklinde savunma yaptı.