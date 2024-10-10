Ünlü fenomen Gökben Duman'dan canlı yayında çocuğuna taciz! Hareketleri mide bulandırdı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
10 Ekim 2024 15:24 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 16:24
YouTube’da çocuklar için video üreten sosyal medya fenomeni Gökben Duman'ın yayına aldığı küçük kızı taciz ettiği anlar mide bulandırdı. Görüntülere tepki yağdı.
YouTube'da çocuk içerikleri üreten Gökben Duman'ın iğrenç görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Yayına aldığı 15 yaşındaki çocuğa bakarak iğrenç hareketlerde bulunan Duman'ın görüntüleri tepkilere neden oldu.
HAREKETLERİ MİDE BULANDIRDI
YouTube'da ürettiği çocuk içerikleriyle tanınan ve 400 bin takipçisi bulunan Gökben Duman'ın sosyal medyada yayılan taciz görüntüleri şaşkına çevirdi. Yayına aldığı 15 yaşındaki kız çocuğuna bakarak iğrenç hareketlerde bulunan Duman'a tepki yağdı. Binlerce kişinin izlediği yayında bu kadar rahatça küçük kızı taciz edebilmesi herkesi isyan ettirdi.
Görüntüler gündem olurken, sapkın hareketlerin sahibi Gökben Duman'dan henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Tgrthaber.com