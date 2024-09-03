Ünlü iş insanını önce parçaladılar, sonra asitte erittiler! Nurhan Ör'ün cinayetine ilişkin kan donduran detaylar

03 Eylül 2024 14:13 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 14:21

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan iş insanı Nurhan Ör vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Cinayetinin dava iddianamesine yansıyan detayları kan dondurdu.

7 Kasım 2023 yılında yaşanan olayda; 56 yaşındaki halı fabrikası sahibi Nurhan Ör'den haber alınamaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi.

BİN SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Nurhan Ör'ün otomobili Gebze'de terk edilmiş olarak bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlatarak, bin saatlik kamera kaydını inceleyip olayı aydınlattı.

PARÇALARA AYIRIP ASİTLE ERİTTİLER

İstanbul Sultanbeyli'de bir oto galeriye getirilen Nurhan Ör, burada darp edilip bayıltıldı ve ardından halıya sarılarak otomobilinin bagajına konulup Kartepe'deki bir çiftliğe götürüldü. Ör'ün vücudu parçalara ayrılıp asitle eritildi.

ÜNLÜ İŞ İNSANINI ARKADAŞLARI KATLETTİ

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Işık E. (56), Ahmet T. (57), Bahadır T. (30), Ceyhun A. (57), Emrah D. (34) ve Ferdi G. (37) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tüyler ürperten bu cinayette, zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A.'nın lise yıllarından beri Nurhan Ör ile arkadaş oldukları ortaya çıktı.

CİNAYETTEN ÖNCE MALZEME TOPLADILAR

Nurhan Ör'ün öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame; Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 6 Kasım 2023'de şüphelilerden Ceyhun A'nın satır, koli bandı, poşet, rulo elektrik kablosu, naylon muşamba, hazır giyim malzemesi, koruyucu tulum giysisi, yüz siperliği ve eldiven satın aldığı, Ferdi G. ile Ahmet T'nin ise varil ile kimyasal madde satın aldıkları vurgulandı.

"NURHAN'I KAÇIRIP SENET İMZALATMA PLANLARI YAPIYORDU"

Işık, Nurhan ve Ceyhun'un liseden arkadaşları olduğunu belirten sanık Ahmet T. ise "Bahadır oğlum olur. Işık daha önce de Nurhan'ı kaçırıp senet imzalatma planları yapıyordu. Ben kendisine böyle bir şeyin doğru olmadığını söylüyordum. Ben 4 Kasım 2023 tarihinde Almanya'dan döndüm. Almanya'ya 27 Ekim 2023 tarihinde araç şarj cihazları ticaret görüşmesi için gitmiştim. Işık'ın Nurhan'ı öldürme planı yaptığını biliyordum. Ben 6 Kasım 2023 tarihinde Ferdi ile asit almaya gittim. Ancak ne amaçla kullanılacağını bilmiyordum. Asidi araba ile çiftliğe gelince indirmişler. Ne yaptıklarını bilmiyorum. 7 Kasım 2023 tarihinde Nurhan'ın Torren isimli iş yerinde bağlanarak halıya sarılıp sarılmadığını bilmiyorum. Ben o esnada olay yerinde değildim, beni akşam saatlerinde Ferdi, oğlum Bahadır'ın evinden aldı. Beni almasının sebebi cüzdanımı kavurmacı H. isimli iş yerinde kaybetmem nedeniyleydi. Ferdi buradan araçtan indi. Ben oradan annemin yanına gittim. Yolda Ceyhun ile telefonla görüşmedim. Ceyhun ve Ferdi'nin bu yöndeki ifadelerini kabul etmiyorum. Nurhan Ör'ün ölümüne ilişkin üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.