Ünlü isimlere yapılan operasyonda yeni gelişme: 3 isme tutuklama, 3 isme adli kontrol

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Tokgöz, Burak Fahri Yön hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.