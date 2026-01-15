Menü Kapat
 Nalan Güler Güven

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 15 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında, gözaltına alınan tanınmış isimlerin kan ve saç örneği analizleri tamamlandı. Aralarında ünlü fenomen ve modacıların da bulunduğu 15 kişinin daha test sonucu pozitif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 15 ismin testi pozitif çıktı
15.01.2026
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik soruşturması kapsamında kritik bir evreye geçildi. Operasyon sürecinde gözaltına alınan şüphelilerden alınan biyolojik örneklerin incelenmesi sonucunda, hangi isimlerin uyuşturucu madde kullandığına dair laboratuvar sonuçları dosyaya eklendi.

15 İSMİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Yapılan incelemeler sonucunda 15 kişinin uyuşturucu testi sonuçlarının "pozitif" olduğu saptandı. Dosya kapsamında analiz sonuçları kesinleşen isimler arasında; "Sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca, modacı Rabia Yaman, Les Benjamins'in direktörü Zohaer Majhadi, Miss Türkiye Güzeli Buse İskenderoğlu, fenomen Dilara Ege Çevik, Suma Han gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy" yer alıyor.

Ayrıca listenin devamında yer alan "Burak Güngörmedi, Ayhan Yücesoy, Resul Arslan, Emrah Gencer, Yasin Burak Becek, Tuğrulbey Aran, Cihan Güler, Pınar Mintaş ve Serap Saylan'ın" saç ve kan örneklerinde uyuşturucu maddesi pozitif çıktı.

5 İSİM İÇİN NEGATİF RAPORU VERİLDİ

dosyasında adı geçen ve örnekleri incelenen bazı isimlerin ise uyuşturucu madde kullanmadıkları raporla kanıtlandı. Adli tıp verilerine göre; ünlü isimlerin menajeri Haluk Şentürk, Süzer Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Baran Süzer, 'thebacim' lakabıyla tanınan Şebnem İnan, sosyal medya fenomeni Nilay Didem Kılavuz ve Ömer Can Kılıç'ın ise sonuçları negatif çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! 15 ismin testi pozitif çıktı
