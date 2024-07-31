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Urla alev alev yanıyor! 120 konut tahliye edildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 17:04 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 17:19
Urla alev alev yanıyor! 120 konut tahliye edildi

İzmir’in Urla ilçesinde çıkan orman yangını hala devam ediyor. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangında tedbir amaçlı, içerisinde 120 konutun bulunduğu iki site tahliye edildi. Dumanın çok ciddi olduğunu söyleyen site yöneticisi “Evlerimiz tamamen boşaltıldı. Çok kötü, burada durulmamasını istiyorlar” dedi.

Çeşmealtı Mahallesi’nde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına yüzlerce ekip yönlendirildi. 

Dumanlar gökyüzünü kaplarken; 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere toplam 18 hava aracı, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

120 KONUT TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan ormanlık alana yakın konumda yer alan Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerinde bulunan toplam 120 konut ise yangın sebebiyle tahliye edildi.

Urla alev alev yanıyor! 120 konut tahliye edildi - 1. Resim

"ÇOK CİDDİ BİR DUMAN VAR"

Tahliye edilen Zeytinliköy sitesinin yöneticisi Cihangir Selen, “İçeride toplam 120 hane var. AFAD ve polis ekipleri hep birlikte onların yardımına koştu. Yaşlı insanlarımız da vardı içeride. Hepsini tahliye edip siteyi boşalttık. Çok ciddi bir duman riski var. O nedenle de burada kesinlikle durulmamasını istiyorlar” diye konuştu.

Urla alev alev yanıyor! 120 konut tahliye edildi - 2. Resim

"EVLERİMİZ TAMAMEN BOŞALTILDI, İNŞALLAH BİR SIKINTI OLMAZ"

Zeytinliköy sitesi sakini 70 yaşındaki Salih Parıltı ise “Evlerimiz tamamen boşaltıldı. Çok kötü, Allah herkesin yardımcısı olsun. Rüzgar biraz ters yöne girdi ve ilerliyor. Şu anda siteye ulaşacağını sanmıyorum ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Yangın çok kısa zamanda hızla büyüdü. Benim ikinci evim var, oraya gideceğim ama yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Urla alev alev yanıyor! 120 konut tahliye edildi - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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