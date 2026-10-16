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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:35

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için cenaze töreni düzenlendi. Büyük Çamlıca Camisi'ne düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşma yapan Erdoğan, "Tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. Öte yandan Erdoğan'ın cenazede yanında bulunan Gültekin'in çocuklarının ellerini tuttuğu görüldü.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 14:35

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere 'ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. 

HABERİN ÖZETİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti ve cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırıldı.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında hayatını kaybetti.
Gültekin'in cenazesi cuma namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Gültekin son yolculuğuna uğurlandı. da cenaze törenine katıldı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı

Cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, çok kısa bir süre içerisinde malum ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurluyoruz. 

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı

Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum rabbim yar yardımcımız olsun mekanı cennet olsun makamı ali olsun inşallah. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder"

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı

ERDOĞAN, ELLERİNİ BIRAKMADI

Tören sırasında duygusal anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dua okunmadan önce Dündar Ziya Gültekin'in çocuklarının ellerinin tuttuğu görüldü.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı

NE OLMUŞTU?

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Düzce'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.

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ETİKETLER
#ankara
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Türkiye Belediyeler Birliği
#Dündar Ziya Gültekin
#Üsküdar Belediye Başkan Vekili
#Gündem
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