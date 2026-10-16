Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

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HABERİN ÖZETİ Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ellerini bırakmadı Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti ve cenazesi Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkan vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin'in cenazesi cuma namazına müteakip Büyük Çamlıca Camii'nden kaldırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Gültekin son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşlerim, çok kısa bir süre içerisinde malum ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi aleme kendisini uğurluyoruz.

Öncelikle tüm kardeşlerime sabırlar temenni ediyorum rabbim yar yardımcımız olsun mekanı cennet olsun makamı ali olsun inşallah. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Durmak yok, yola gideceğiz. Bu yol hepimiz için mukadder"

ERDOĞAN, ELLERİNİ BIRAKMADI

Tören sırasında duygusal anlar da yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dua okunmadan önce Dündar Ziya Gültekin'in çocuklarının ellerinin tuttuğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenazesi, Düzce'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderildi.