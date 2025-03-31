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 | Ömer Faruk Dogan

Üst üste mesaj atmak suç sayıldı! Yargıtay'dan emsal karar

Adana'da bir kişiye, karşı tarafın rızası olmadan ısrarla mesaj atarak rahatsızlık verdiği gerekçesiyle "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1500 TL adli para cezası verildi. Sanığın cezaya itiraz etmesine rağmen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onayladı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 14:49

Adana'da, karşı tarafın istememesine rağmen sık sık mesaj atarak rahatsızlık veren sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 1500 TL adli para cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin kararına göre sanık, mağdurun telefonuna, o istememesine rağmen sürekli mesaj göndererek rahatsız etti. Mağdurun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunması üzerine sanık hakkında dava açıldı. Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkemece suçlu bulunarak 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

YARGITAY, 'KARAR HUKUKA AYKIRI' İDDİASINI REDDETTİ

Suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediğini belirten sanık, mahkemenin olay tanıklarını dinlemediğini ileri sürdü ve kararı temyize götürdü. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanığa "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun buldu ve onadı.

Daire, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığını belirtti. Toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığını ve sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediğini ifade etti.

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