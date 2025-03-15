Uygur Türkleri Çin'e mi gönderilecek! Göç idaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi

Göç İdaresi Başkanlığı Uygur Türkü iki kişinin Çin'e sınır dışı edilmesi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Bahse konu kişilerin Çin'e gönderileceği iddiaları kesinlikle gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir" denildi.

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan "Uygur Türkü iki şahsın Çin'e sınır dışı edileceğine" ilişkin iddiaların bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer almasının ardından açıklama yapılarak yalanlandı.

Söz konusu kişilerden A.M'nin, kendi talebine istinaden ailesinin bulunduğu bir Batı ülkesine gönüllü olarak gittiği, A.A. isimli şahsın ise hakkındaki gözetim kararının 2023'te kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

'HİÇBİR UYGUR TÜRKÜ ÇİN'E GÖNDERİLMEMİŞTİR'

"6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 'Geri gönderme yasağı' başlığı altındaki 4'üncü maddesi, yabancılar hakkındaki iş ve işlemlerde hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu kapsamda hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahısların Çin'e gönderileceği iddiaları da kesinlikle gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin'e gönderilmemiştir."