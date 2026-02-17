Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı

28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, askerde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum Akyol için bugün ikindi namazını müteakip Erzurum’un Oltuilçesi Aslanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde doğduğu Narman ilçesine bağlı Araköy Mahallesi’ne götürüldü. Emin Akyol, burada son yolculuğuna uğurlandı. Törene Mustafa Çelik, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Kan, askeri erkan, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Akyol’un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Cenaze töreninde baba Rasim Akyol ve kardeşi Arif Akyol’un güçlükle ayakta durduğu görüldü.