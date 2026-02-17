Menü Kapat
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı

Askerde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden 28 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, sevenlerini yasa boğdu. Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Araköy Mahallesi’nde toprağa verildi.

28 yaşındaki Muhammet Emin Akyol, askerde rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Merhum Akyol için bugün ikindi namazını müteakip Erzurum’un Oltuilçesi Aslanpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan namazın ardından tekbirler eşliğinde doğduğu Narman ilçesine bağlı Araköy Mahallesi’ne götürüldü. Emin Akyol, burada son yolculuğuna uğurlandı. Törene Mustafa Çelik, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Kan, askeri erkan, siyasi parti il ve ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Akyol’un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Cenaze töreninde baba Rasim Akyol ve kardeşi Arif Akyol’un güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Uzman Çavuş Muhammet Emin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı

