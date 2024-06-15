Uzmanından kritik kurban eti uyarısı: Tüketilmesini istemiyoruz...

15 Haziran 2024 08:55 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:02

İstanbul, Ankara ve İzmir kurban satış ve kesim yerleri ilçelere göre belli oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir kurban satış ve kesim yerleri ilçelere göre belli oldu

Kurban Bayramı öncesi bazı vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıkarken bazıları ise kurban kesme hazırlıkları yapıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melike Aslıhan Kara ile Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Levent Doğanay, seyahat sırasında ziyaret edilecek yerlerde hijyen koşullarına dikkat edilmesi, kurban etinin saklanması, pişirilmesi ve tüketilmesi gibi birçok konuda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"1-2 SAAT BEKLETİLMİŞ ETİN TÜKETİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Kurbanın kesildikten hemen sonra etinin hemen yenmemesi gerektiğinin altını çizen Kara, “1-2 saat bekletilmiş etin tüketilmesini istemiyoruz. Çünkü mide rahatsızlıkları, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemler oluşturabiliyor. Az pişmiş ya da çok az pişmiş etin de tüketilmesini istemiyoruz. Çok az pişmiş etler de besin zehirlenmelerine yol açabilir” ifadelerini kullandı.

ŞEKER VE KOLESTEROL HASTALARI DİKKAT

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. H. Levent Doğanay ise bayram seyahatleri sırasında yol üzerinde uğranacak restoranlarda hijyene dikkat edilmesi ve kurban bayramı sürecinde şeker, kolesterol gibi rahatsızlıkları olan vatandaşların yemeklerini ölçülü yemesi gerektiğini aktardı.