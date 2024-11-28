Valilik son dakikayla duyurdu! İzinsiz girenlere cezai işlem uygulanacak

28 Kasım 2024 15:30 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:53

Şırnak'ta Valilikten yapılan son dakika açıklamasıyla birlikte bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyuruldu. Bu noktalara izinsiz giriş yapanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

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Şırnak Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı noktaların 28 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara vatandaşların izinsiz girmemeleri çağrısında bulunuldu.

Şırnak il sınırları içindeki Bestler Dereler, Gabar Dağı, Cudi Dağı, Kurt Dağı, Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları ve Oymakaya gibi bölgelerde, belirli tarihler arasında izinsiz girişlerin yasak olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve şiddet olaylarının engellenmesi amacını taşıdığı aktarıldı.

CEZAİ İŞLEM UYARISI

Valilik, yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağını da açıkladı. Vatandaşların, belirtilen tarihler arasında bu bölgelere izinsiz girmemeleri gerektiği vurgulandı.