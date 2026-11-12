Ankara Valiliği, şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında zorunlu olacağını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Valilikten vatandaşlara uyarı: Zorunlu uygulama başlıyor Ankara Valiliği, şehir içi yollarda ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olacağını duyurdu. Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu uygulama şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayacak. Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu tedbirlere uyulması büyük önem taşıyor.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Konuya ilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/AnkaraValiligi/status/2120780750962495907