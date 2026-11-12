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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:05

Valilikten vatandaşlara uyarı: Zorunlu uygulama başlıyor

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanımının 15 Kasım 2026 itibariyle başladığını hatırlattı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Valilikten vatandaşlara uyarı: Zorunlu uygulama başlıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:58
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:05

, şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanımının 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında zorunlu olacağını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Valilikten vatandaşlara uyarı: Zorunlu uygulama başlıyor

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Ankara Valiliği, şehir içi yollarda ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olacağını duyurdu.
Kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacak.
Bu uygulama şehir içi yollarda yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçları kapsayacak.
Vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu tedbirlere uyulması büyük önem taşıyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Konuya ilişkin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamaları büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/AnkaraValiligi/status/2120780750962495907

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