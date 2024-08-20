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Van'da deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 04:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 04:06
Van&#039;da deprem oldu, AFAD&#039;tan ilk açıklama geldi

Van'ın Tuşba ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gece saatlerinde peş peşe depremler yaşanıyor. Denizli'de meydana gelen 3,6'lık depremin ardından bu kez Van sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Tuşba olan 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03.49'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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