Van'da deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
20 Ağustos 2024 04:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 04:06
Van'ın Tuşba ilçesinde gece saatlerinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gece saatlerinde peş peşe depremler yaşanıyor. Denizli'de meydana gelen 3,6'lık depremin ardından bu kez Van sallandı.
AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Tuşba olan 3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 03.49'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber