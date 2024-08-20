Van'da deprem oldu, AFAD'tan ilk açıklama geldi

20 Ağustos 2024 04:05 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 04:06

Malatya Akçadağ'da olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Muş'ta da hissedildi

Malatya Akçadağ'da olan 4.0 büyüklüğündeki deprem Muş'ta da hissedildi

Gece saatlerinde peş peşe depremler yaşanıyor. Denizli'de meydana gelen 3,6'lık depremin ardından bu kez Van sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Tuşba olan 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 03.49'da meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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