Vatandaşın sağlığı hiçe sayıldı! Kestanedeki hile herkesi şok etti
Balıkesir'de bir seyyar satıcının kestanelerin üzerine saç spreyi sıkarak satışa sunduğu ortaya çıktı. Müşterilerin şikayeti üzerine harekete geçen zabıta ekipleri durama müdahale etti.
Balıkesir'de pazarda seyyar satıcının, sattığı kestanelerin daha parlak görünmesini sağlamak amacıyla saç spreyi kullandığı öğrenildi.
Vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, satıcının tezgahını kaldırarak idari yaptırım uyguladı. Tezgahın kaldırılması sırasında satıcı, ekiplerin müdahalesine karşı geldi.
SAÇ SPREYLİ KESTANEYE POLİSTEN MÜDAHALE!
Yaşanan gerginlik üzerine olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Polisin müdahalesiyle seyyar satıcı etkisiz hale getirilerek gerekli işlemler gerçekleştirildi.
ZABITA EKİPLERİ UYARDI!
Zabıta ekipleri, saç spreyli kestane satışının vatandaşın sağlığını tehdit ettiğini ifade ederek dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bandırma Belediyesi yetkilileri, halkın sağlığına zarar verebilecek bu tür girişimlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini vurgularken, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.