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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:50

Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler! Sahte avukat alarmı: Dolandırıcılık şebekesine darbe

İstanbul'da kendilerini kamu görevlisi ve avukat olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. Birbiriyle bağlantılı iki adrese gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli yakalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:46
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:50

ekipleri, sahte çağrı merkezi ve hukuk bürosu üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları, vatandaşların milli ve manevi hassasiyetlerini istismar ederek çeşitli bahanelerle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler! Sahte avukat alarmı: Dolandırıcılık şebekesine darbe

SAHTE AVUKAT KİMLİĞİYLE VATANDAŞLARI TEHDİT ETTİLER

Şebekenin bir diğer dolandırıcılık yönteminde ise çağrı merkezi üzerinden vatandaşların kişisel bilgilerinin usulsüz şekilde ele geçirildiği belirlendi.

Şüphelilerin çeşitli bahanelerle vatandaşlara ürün sattıkları, ürünleri teslim alamayan kişileri ise bu kez hukuk bürosunda görevli avukat gibi davranarak aradıkları ortaya çıktı. Dolandırıcıların, ödeme yapılmaması halinde haklarında yasal işlem başlatılacağını söyleyerek vatandaşları mağdur ettikleri tespit edildi.

Vatandaşları böyle tuzağa düşürdüler! Sahte avukat alarmı: Dolandırıcılık şebekesine darbe

İKİ ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda birbiriyle bağlantılı olduğu belirlenen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 33 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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#polis
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#istanbul emniyet müdürlüğü
#asayiş şube müdürlüğü
#Çağrı Merkezi
#Gündem
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