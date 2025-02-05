Virajı alamayan tır tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var
Aydın'da keskin virajı alamayan yem yüklü tır, devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin araçtan çıkarılma çalışmaları sürüyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yeniköy yolu üzerinde meydana gelen kazada; Kuşadası yönüne giden yem yüklü tır, keskin virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ ARAÇTA SIKIŞTI
Bölgede çalışmalar sürerken, 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen 1 kişinin cansız bedenini araçtan çıkarma çalışmaları sürüyor.