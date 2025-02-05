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Virajı alamayan tır tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Şubat 2025 17:24 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 17:25
Virajı alamayan tır tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var

Aydın'da keskin virajı alamayan yem yüklü tır, devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeninin araçtan çıkarılma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yeniköy yolu üzerinde meydana gelen kazada; Kuşadası yönüne giden yem yüklü tır, keskin virajda kontrolden çıkıp yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları kurtarma çalışması başlattı.

Virajı alamayan tır tarlaya uçtu! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

CANSIZ BEDENİ ARAÇTA SIKIŞTI

Bölgede çalışmalar sürerken, 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen 1 kişinin cansız bedenini araçtan çıkarma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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