Yakın arkadaşını katleden adamın ifadesi şoke etti: "İsteseydim kafasına sıkardım"

04 Şubat 2025 13:10 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 13:17

Kocaeli'nin bir şahıs, kendisini defalarca dövdüğü ve tehdit eden arkadaşını öldürdü. Cinayetin görüldüğü davada verdiği ifadeye ulaşılan şahsın, "3 metre önümdeydi, isteseydim kafasına sıkardım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adana'da iki grup arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 Haziran 2023 tarihinde meydana gelen olayda; 33 yaşındaki Engin Yılmaz (33) ile 23 yaşındaki Burak Y. arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Burak Y. tabanca ile Engin Yılmaz'a kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan Yılmaz hayatını kaybederken Burak Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayete ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Burak Y. ve taraf avukatları katıldı.

"TAHLİYEMİ İSTİYORUM, ÇOK PİŞMANIM"

Savunma yapan Burak Y., pişman olduğunu söyleyerek, "Tahliyemi istiyorum, çok pişmanım. Maktul, uyuşturucu etkisiyle yanıma geldi. 3 metre önümdeydi, isteseydim kafasına bile sıkardım. Nasıl oldu ben de bilmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



(Engin Yılmaz)

"UYUŞTURUCU PARASINDAN DOLAYI BORCUM VARDI"

Öte yandan sanık Burak Y., ilk duruşmadaki savunmasında, "Engin'e uyuşturucu parasından dolayı borcum vardı. İlk başta ödeyememiştim, sonra ödedim. Engin, borcu sebebiyle beni defalarca darp etti ve silahla tehdit etti. Olay tarihinde de beni dövdü ve gece evime geldi. Küfür ederek seslendi, dışarı çıkmamı istedi. Ben de silahla dışarı çıktım. Elini beline götürünce 3 el yere, bir el de ayağına ateş ettim. Öldürme kastıyla hareket etmedim, öldürmek isteseydim kafasına sıkardım. Tabancamda 9 mermim daha vardı. Olaydan sonra polisi ve ambulansı aradım. Borcu ödememe rağmen akşam evime geldi. Yaşananlardan dolayı pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.