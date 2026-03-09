Menü Kapat
 | Baran Aksoy

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar

Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerin 3 polisimizi şehit ettiği hain saldırıyla ilgili devam eden soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Öldürülen teröristlerden birinin dijital izi sürüldü. Dijital hesaplardaki örgütsel paylaşımların yanı sıra; şüphelilerle arasındaki yoğun iletişim, para trafiği ve seyahat kayıtlarına ilişkin tespitler yer aldı.

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar
Yalova'da 29 Aralık 2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan ve 3 polis memurunun şehit olduğu, 8 polis ile 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı çatışmanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor. 2025'te Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Rıza Turgay L. ve Abdulmutalip Ö. gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamede, DEAŞ'ın hücresel yapılanması ve örgüt içi iletişim ağına dair detaylar yer aldı.

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar

TERÖRİSTİN TELEGRAM HESABI İNCELENDİ

Hazırlanan iddianamede; DEAŞ'ın hücresel yapılanması ve örgüt içi iletişim ağına ilişkin detaylara yer verildi. İddianamede; Yalova'daki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu'nun kullandığı değerlendirilen "@zafer_ebuhafsa" uzantılı Telegram hesabı siber suçlarla mücadele ekiplerince incelemeye alındı.

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar

ŞERİAT VE CİHAD İÇERİKLİK ÖRGÜTSEL PAYLAŞIMLAR

Hakkında kısmında "La ilahe illallah" yazan ve "El-Cihad Arapça Marş" isimli ses kaydı bulunan hesapta; DEAŞ mensuplarının sözde "şehit" olarak nitelendirildiği video ve fotoğraflar ile şeriat ve cihad içerikli örgütsel paylaşımlar tespit edildi. Hesabın ayrıca benzer içeriklerin paylaşıldığı bir gruba üye olduğu da belirlendi.

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar

ÖRGÜT BAYRAKLARIYLA ARAÇ KONVOYU

Ayrıca Zafer Umutlu'nun Temmuz 2025'te Semih Can Y. isimli şahıstan 100 bin lira borç istediği ve Y.'nin bir miktar para gönderdiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Şüphelilerin son dönemde Yalova ve çevresinde birlikte seyahat ettikleri; Yalova'da faaliyet gösteren İlim ve Takva Derneği üyesi Fatih F. ile Yalova-Bursa Gemlik güzergahında, DEAŞ yanlısı olduğu değerlendirilen Mehmet İ. ile ise Yalova-Aydın güzergahında yolculuk yaptıkları tespit edilerek dosyaya eklendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Rıza Turgay L.'nin cep telefonunda yapılan incelemelerde, WhatsApp Business uygulamasında DEAŞ mensuplarının sözde örgüt bayrağıyla araç konvoyu yaptığı bir videoya rastlandı.

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar

EVİNDEN ÖRGÜTSEL SEMBOLLER ÇIKTI, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Rıza Turgay L.'nin, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, DEAŞ'ın kullandığı flama ve amblemlere benzerlik gösteren, üzerinde Arapça yazılı siyah bere ve aynı ifadelerin yer aldığı metal anahtarlık ele geçirildi.
İfadesinde seyyar satıcılık yaptığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Rıza Turgay L., geçmişte de DEAŞ üyeliğinden yargılanıp beraat ettiğini savundu. Soruşturmada adı geçen kişilerin çoğunu tanımadığını öne süren Rıza Turgay L., telefonundaki konvoy videosunun farkında olmadan inmiş olabileceğini, evindeki materyalleri ise sadece üzerinde "Allah" lafzı bulunduğu için satın aldığını iddia etti. Avukatı Gizem Dirbisoğlu ise müvekkilinin tahliye ve beraatini istedi.

Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık değerlendirmesinde, şüpheliler Rıza Turgay L. ve Abdulmutalip Ö.'nün elde edilen dijital deliller, iletişim ve seyahat kayıtları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bilerek ve isteyerek hareket ettikleri vurgulandı. Eylemlerinin süreklilik, yoğunluk ve örgütsel bağ niteliği taşıdığı ifade edilen şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

