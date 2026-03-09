Yalova'daki DEAŞ'lı teröristin dijital izi Kocaeli'ne uzandı! Örgütsel semboller, paylaşımlar, bayraklı konvoylar

Yalova'da 29 Aralık 2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan ve 3 polis memurunun şehit olduğu, 8 polis ile 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı çatışmanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkıyor. 2025'te Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Rıza Turgay L. ve Abdulmutalip Ö. gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamede, DEAŞ'ın hücresel yapılanması ve örgüt içi iletişim ağına dair detaylar yer aldı.

TERÖRİSTİN TELEGRAM HESABI İNCELENDİ

Hazırlanan iddianamede; DEAŞ'ın hücresel yapılanması ve örgüt içi iletişim ağına ilişkin detaylara yer verildi. İddianamede; Yalova'daki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu'nun kullandığı değerlendirilen "@zafer_ebuhafsa" uzantılı Telegram hesabı siber suçlarla mücadele ekiplerince incelemeye alındı.

ŞERİAT VE CİHAD İÇERİKLİK ÖRGÜTSEL PAYLAŞIMLAR

Hakkında kısmında "La ilahe illallah" yazan ve "El-Cihad Arapça Marş" isimli ses kaydı bulunan hesapta; DEAŞ mensuplarının sözde "şehit" olarak nitelendirildiği video ve fotoğraflar ile şeriat ve cihad içerikli örgütsel paylaşımlar tespit edildi. Hesabın ayrıca benzer içeriklerin paylaşıldığı bir gruba üye olduğu da belirlendi.

ÖRGÜT BAYRAKLARIYLA ARAÇ KONVOYU

Ayrıca Zafer Umutlu'nun Temmuz 2025'te Semih Can Y. isimli şahıstan 100 bin lira borç istediği ve Y.'nin bir miktar para gönderdiğinin değerlendirildiği aktarıldı. Şüphelilerin son dönemde Yalova ve çevresinde birlikte seyahat ettikleri; Yalova'da faaliyet gösteren İlim ve Takva Derneği üyesi Fatih F. ile Yalova-Bursa Gemlik güzergahında, DEAŞ yanlısı olduğu değerlendirilen Mehmet İ. ile ise Yalova-Aydın güzergahında yolculuk yaptıkları tespit edilerek dosyaya eklendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Rıza Turgay L.'nin cep telefonunda yapılan incelemelerde, WhatsApp Business uygulamasında DEAŞ mensuplarının sözde örgüt bayrağıyla araç konvoyu yaptığı bir videoya rastlandı.

EVİNDEN ÖRGÜTSEL SEMBOLLER ÇIKTI, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Rıza Turgay L.'nin, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, DEAŞ'ın kullandığı flama ve amblemlere benzerlik gösteren, üzerinde Arapça yazılı siyah bere ve aynı ifadelerin yer aldığı metal anahtarlık ele geçirildi.

İfadesinde seyyar satıcılık yaptığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Rıza Turgay L., geçmişte de DEAŞ üyeliğinden yargılanıp beraat ettiğini savundu. Soruşturmada adı geçen kişilerin çoğunu tanımadığını öne süren Rıza Turgay L., telefonundaki konvoy videosunun farkında olmadan inmiş olabileceğini, evindeki materyalleri ise sadece üzerinde "Allah" lafzı bulunduğu için satın aldığını iddia etti. Avukatı Gizem Dirbisoğlu ise müvekkilinin tahliye ve beraatini istedi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık değerlendirmesinde, şüpheliler Rıza Turgay L. ve Abdulmutalip Ö.'nün elde edilen dijital deliller, iletişim ve seyahat kayıtları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bilerek ve isteyerek hareket ettikleri vurgulandı. Eylemlerinin süreklilik, yoğunluk ve örgütsel bağ niteliği taşıdığı ifade edilen şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.